Lucas Sasha avalia momento e projeta duelo contra o Corinthians

Vice-líder do Campeonato Brasileiro e com uma partida a menos que o atual líder Botafogo, o Fortaleza volta a campo no próximo domingo (25/8), para o duelo contra o Corinthians, pela 24ª rodada do Brasileirão. Com quatro vitórias seguidas, o Leão busca manter a invencibilidade dentro do Castelão. O volante Lucas Sasha avaliou o momento do Tricolor na competição.

“Estamos com uma boa sequência de vitórias, são quatro jogos seguidos vencendo e isso é muito importante pra gente, mostra a força do nosso grupo. Temos feito o nosso papel dentro de casa, estamos invictos no Brasileirão e vamos buscar manter essa invencibilidade na partida contra o Corinthians”, disse.

Formado nas categorias de base do Corinthians, Lucas Sasha foi um dos nomes de destaque na classificação do Fortaleza sobre o Rosário Central. Afinal, na vitória por 3 a 1, o volante participou da jogada do primeiro gol e marcou o terceiro. Assim, Sasha projetou o duelo contra o Corinthians.

“Teremos mais um duelo muito difícil pela frente, o Brasileirão é uma competição de alto nível e todos os adversários tem muita qualidade. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar neste jogo contra o Corinthians. Esperamos contar com o apoio da nossa torcida, com o estádio lotado e nos apoiando do início ao fim”, disse.

Fortaleza e Corinthians se enfrentam no próximo domingo (25), às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza. Aliás, um triunfo pode colocar o Leão do Pici na liderança do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.