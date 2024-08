Dortmund derrota Eintracht Frankfurt na 1ª rodada do Campeonato Alemão

Borussia venceu por 2 a 0 na estreia do Campeonato Alemão - (crédito: Foto: Ina Fassbender/AFP via Getty Images)

O Borussia Dortmund iniciou sua campanha no Campeonato Alemão com uma vitória convincente sobre o Eintracht Frankfurt. O jogo, realizado no Signal Iduna Park, terminou com um placar de 2 a 0. Jamie Bynoe-Gittens, ambos no segundo tempo.

Assim, o Borussia Dortmund ocupa a segunda posição na tabela, com três pontos. O Eintracht Frankfurt, por outro lado, permanece sem pontos e está na última colocação. O primeiro tempo, afinal, foi bastante dinâmico, com várias oportunidades de ambos os lados. A melhor chance do Borussia ocorreu aos 29 minutos, quando Sabitzer recebeu a bola dentro da pequena área, mas não conseguiu concluir a jogada com precisão.

O Borussia Dortmund melhorou na segunda etapa. Enfim, aos 27 minutos, Jamie Bynoe-Gittens recebeu a bola, driblou a defesa e acertou um belo chute no ângulo. No final da partida, ele ampliou o marcador com um contra-ataque rápido: driblou o goleiro e finalizou com calma.

Jogos da 1ª rodada do Alemão

Sábado (24/8)

RB Leipzig 1 x 0 Bochum

Hoffenheim 3 x 2 Holstein Kiel

Mainz 1 x 1 Union Berlin

Freiburg 3 x 1 Stuttgart

Augsburg 2 x 2 Werder Bremen

Domingo (25/8)

Wolfsburg x Bayern de Munique

St. Pauli x Heidenheim

