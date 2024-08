Neymar e ex-companheira celebram aniversário do filho com presença de novos parceiros

O craque Neymar e sua ex-companheira, Carol Dantas, celebraram o 13º aniversário de Davi Lucca, seu primeiro filho. A festa ocorreu na mansão do atacante, na Arábia Saudita.

A atual noiva de Neymar, Bruna Biancardi, e a filha do casal, Mavie, também estiveram presentes, assim como a irmã de Bruna, Bianca Biancardi. Carol Dantas compareceu ao lado de seu atual parceiro, Vinícius Martinez, que esteve com o filho do casal, Valentim.

Amigos de Neymar e Carol também participaram da comemoração, incluindo a influenciadora Bianca Coimbra e seu marido, Cris Guedes, entre outros.

Para tornar a celebração ainda mais especial, Neymar e Carol contrataram dois chefs franceses que prepararam uma variedade de pratos para os convidados, incluindo bolos, salgados, tortas e um churrasco.

A boa convivência entre Neymar e Carol Dantas foi destacada por internautas. Uma comentou:

“É ótimo ver que eles se dão bem. Imaginem se os irmãos tivessem que crescer separados por causa de desentendimentos entre as mães. As pessoas se preocupam demais com a vida deles e eles seguem em frente.” Outra internauta disse: “Parabéns, Davi Lucca! Que Deus abençoe! A festa estava linda.”

