Vitor Roque deixa o Barcelona e defenderá o Betis

O atacante brasileiro Vitor Roque, de 19 anos, vai para o Real Betis, após um período frustrante no Barcelona. Afinal, ele disputou apenas 16 jogos com a camisa blaugrana desde que chegou, em janeiro deste ano, e a falta de oportunidades causou desânimo no jogador. Apesar de atuar em jogos da pré-temporada contra Manchester City, Real Madrid e Milan, Vitor não disputou o Troféu Joan Gamper e nem sequer foi inscrito na LaLiga 2024/25.

O jogador tinha uma expectativa de melhor aproveitamento em campo quando houve a troca do técnico Xavi por Hansi Flick. Afinal, o empresário do atleta chegou a dizer que Xavi nem sequer falava com Vitor. Mas, após a mudança de comando, a minutagem do atacante no gramado continuou baixa. Assim, após um período em que fez somente dois gols, Vitor Roque parte para o Betis numa negociação de empréstimo. Um acordo que, a princípio, não prevê a opção de compra em definitivo. O Barcelona pretende reavaliar sua utilização na próxima temporada e decidir se, finalmente, escala o atleta para as competições ou se faz uma nova transferência.

Interesse de outros clubes por Vitor Roque

Apesar de pouco acionado, Vitor Roque tem boa avaliação no mercado internacional e atraiu também o interesse de outros clubes, como o Porto e o Sporting, ambos de Portugal, e o Al-Hilal, da Arábia Saudita. No Brasil, o Flamengo também chegou a colocar o centroavante no radar. Mas o próprio jogador gostou da ideia de ingressar no Betis.

Nascido no município de Timóteo, em Minas Gerais, em 28/2/2005, Vitor foi da base do América-MG e do Cruzeiro, partindo para o Athletico-PR em abril de 2022. Ele foi para o Barcelona em janeiro de 2024 por 35 milhões de euros, com possibilidade de o valro chegar até 74 milhões.

