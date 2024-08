D’Alessandro foca em resultados pelo Internacional: ‘Vamos trabalhar intensamente’

O novo diretor esportivo do Internacional, D’Alessandro, ex-atleta e ídolo histórico do clube, fez sua primeira declaração como dirigente do Colorado. Em um vídeo publicado nas redes sociais, D’Alessandro destacou seu comprometimento com os objetivos do clube.

“É indescritível a sensação de retornar ao clube, agora com a oportunidade de trabalhar fora de campo. É uma imensa felicidade estar de volta, vestir o nosso símbolo novamente e contribuir para o Inter como sempre desejei”, afirmou.

D’Alessandro assumiu o cargo deixado por Magrão e será responsável por conectar os atletas e a comissão técnica com a diretoria.

“Quero esclarecer minha função como coordenador. O título não importa; o essencial é a responsabilidade de apoiar o clube no departamento de futebol. Entro como mais um membro da equipe; não há fórmulas mágicas ou soluções instantâneas”, ressaltou.

Assim, este é o segundo trabalho de D’Alessandro como dirigente. Afinal, ele ocupou posição similar no Cruzeiro durante a gestão de Ronaldo Fenômeno.

“Vamos trabalhar com intensidade e grande responsabilidade, começando já no domingo, em um jogo crucial para nossa virada. Peço à torcida que encha o Beira-Rio”, concluiu.

O Internacional joga neste domingo (24), às 19h (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Beira-Rio, pelo 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

