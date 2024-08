Santos e Amazonas não saem do zero na Vila Belmiro

Decepção na Vila Belmiro para a torcida do Santos. Afinal, neste sábado (24/8), pela 23ª rodada da Série B, o time recebeu o Amazonas e ficou no 0 a 0. O jogo foi sob forte chuva, o que comprometeu a qualidade deste duelo com poucas chances, as melhores do goleiro santista Brazão. Também pesou para o Peixe ficar com dez desde os 12 minutos da etapa final, após expulsão de Escobar.

O empate leva o Santos aos 39 pontos, em segundo lugar e um jogo a mais do que o líder Novorizontino. O Amazonas, com 31 pontos, segue no meio da tabela, abrindo nove da zona de rebaixamento.

Primeiro tempo decepcionante

O Santos fez jogo abaixo da média nos 45 minutos iniciais. Afinal, apesar de buscar ataques com Otero, pela direita, e o recém-contratado Wesley Silva tentando se movimentar, o time não construiu ataques perigosos. Bem diferente do Amazonas, que era eficaz em contra-ataques e teve as duas grandes chances desta etapa. Na primeira, falta bem cobrada por Diego Torres; na outra, chute de fora da área de Serafim. Mas, nas duas vezes o goleiro Gabriel Brazão fez excelentes defesas.

Santos com um a menos. E nada de gol

No segundo tempo, meio que atabalhoadamente o Santos partiu para cima. Mas perdeu um jogador aos 12. Em um contra-ataque, Serafim sofreu falta feia de Escobar, um pontapé em sua perna. Cartão vermelho direto para o lateral-esquerdo. Em seguida, o Amazonas quase marcou. O zagueiro Jair deu de bandeja para Serafim, que quase marcou. Só não o fez graças ao goleiro Brazão, que fechou o ângulo e ficou com a bola. Porém, apesar de ficar com um a menos, o Peixe jamais deixou de buscar o empate. Assim, teve um pênalti, depois desmarcado (não foi mão na bola, como o árbitro pensou inicialmente) e Gil, após cruzamento na pequena área, chutou para fora. Furch e Guilherme também tiveram as suas oportunidades. Entretanto, nada da bola entrar. Foim de jogo e a toricda não poupou: muita vaia.

SANTOS 0X0 AMAZONAS

Série B-2024 – 23ª rodada

Data: 24/8/2024

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Público: 10.967

Renda: R$ 488.550,00

SANTOS: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Sandry (Diego Pituca, 17’/2ºT) e Giuliano (Souza, 17/2ºT); Otero (Patati, 17/2ºT), Guilherme e Wendel Silva (Furch, 28’/2ºT). Técnico: Fábio Carille.

AMAZONAS: Marcão; Ezequiel, Miranda, Alexis Alvarino e Fabiano (Sidcley, 28’/2ºT); Jiménez (Varão, Intervalo), Cauan Barros, Enio (Jonny, 16’/2ºT) e Matheus Serafim; Diego Torres (Rafael Tavares, 28’/2ºT) e Luan Silva (Sassá, 40’2ºT). Técnico: Rafael Lacerda.

Gols: –

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Fabricio Villarinho (GO) e Hugo Sávio (GO)

VAR: Elmo Resende (GO)

Cartões amarelos: Sandry, Giuliano (SAN); Jiménez, Miranda, Sidcley, Barros, Sassá (AMA)

Cartões vermelhos: Escobar (SAN, 12’/2ºT)

