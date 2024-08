Flamengo vence Olympiacos no Maracanã e é campeão mundial Sub-20

Jogadores do Flamengo comemoram o primeiro gol diante do Olympiacos - (crédito: Foto: Lucas Bayer / Jogada10)

O Flamengo contou com o apoio da torcida no Maracanã para se sagrar campeão mundial sub-20. Neste sábado (24), o time brasileiro levou a melhor por 2 a 1 sobre o Olympiacos-GRE, de virada e com direito ao gol do título nos acréscimos. O duelo marcou o encontro entre os campeões da Libertadores e Uefa Youth League, correspondente à Liga dos Campeões de Juniores.

O técnico Filipe Luís, ex-jogador rubro-negro, garante, portanto, mais um troféu em seu primeiro ano na base após a aposentadoria dos gramados. Este, aliás, se trata de um título inédito para o futebol brasileiro. O Benfica venceu a primeira edição, e o Boca Juniors, a segunda. Dessa vez, a taça fica no Rio de Janeiro.

Primeiro tempo

Os times fizeram uma boa primeira etapa, alternando chegadas na frente que levaram perigo. Os gregos, contudo, foram um pouco melhores. Com o incentivo das arquibancadas, o Flamengo teve em Matheus Gonçalves o seu principal articulador, embora não tenha conseguido, efetivamente, romper as linhas de marcação do adversário na etapa. Wallace Yan chegou a ter duas boas oportunidades, em cabeceio e arremate de fora da área.

O Olympiacos mostrou força para responder à altura. Extremamente habilidoso, o camisa 10 Papakanellos se destacou no meio-campo, construindo jogadas em larga escala. Assim, o setor defensivo rubro-negro foi bastante exigido. O goleiro Diogo fez duas boas defesas em finalizações de Kostoulas, uma delas de letra. A intensidade caiu pouco antes do intervalo.

Segundo tempo

Os gragos foram para cima no começo do segundo tempo e abriram o placar aos nove minutos. Liatsikouras pegou rebote na área para balançar a rede. que, desta vez, chuta para o fundo da rede. O técnico Filipe Luís promoveu mudanças providenciais que mudaram o panorama da partida. Assim, o Flamengo mudou a postura e virou o placar. Matheus Gonçalves, com passes mais objetivos, foi importante.

Aos 26, Matheus Gonçalves achou Wallace Yan solto na área e, após finalização, Caio Garcia pegou rebote do goleiro Botis para deixar tudo igual. O Maracanã ferveu a partir dai. Até que, aos 46′, Jean Carlos recebeu na ponta e cruzou para Wallace Yan, que tocou para a pequena área. Coube a Felipe Teresa anotar o gol do título.

FLAMENGO 2X1 OLYMPIACOS-GRE

Intercontinental Sub-20 2024

Data-Hora: 24/8/2024 (sábado)

Público: 31.237 presentes

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Sales, Iago, João Victor e Zé Welinton; Rayan Lucas, Guilherme e Matheus Gonçalves; Wallace Yan e Shola e João Alves. Técnico: Filipe Luís.

OLYMPIACOS: Botis; Prekates, Koutsidis, Dama; Alafakis, Mouzakitis, Bakoulas, Plish; Pnevmonidis, Papakanellos; Kostoulas. Técnico: Sotiris Sylaidopoulos.

Gols: Liatsikouras, 9’/2ºT (0-1); Caio Garcia 27’/2ºT (1-1); Felipe Teresa, 46’/2ºT 2-1).

Árbitro: Yender Herrera (VEN)

Árbitro VAR: Carlos Urbe (EQU)

