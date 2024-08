Gol no último minuto garante vitória do Atlético-GO em cima do Juventude

Atlético-GO venceu o Juventude por 2 a 1 no finalzinho do jogo - (crédito: Foto: Fernando Alves/ECJ)

O Atlético-GO fez valor a força de seus domínios e venceu o Juventude por 2 a 1, neste sábado (24), no estádio Antônio Acciolly, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O Dragão abriu o placar com Hurtado, mas viu o clube Jaconero empatar aos 45 minutos do segundo tempo com Diego Gonçalves. Quando a partida caminhava para o empate, Jorginho foi derrubado na área. Alejo Cruz, batendo pênalti no último lance do embate, garantiu os três pontos do Dragão.

A partida também ficou marcada pela arbitragem confusa do árbitro Bruno Pereira Vasconcelos que expulsou um jogador de cada time. Além disso, as duas equipes ficaram na bronca com o juiz.

Como fica a situação na tabela

Com o resultado, o Atlético Goianiense segue na lanterna do Campeonato Brasileiro com 18 pontos, mas diminuiu a diferença para o Vitória, primeiro time da zona do rebaixamento, para quatro pontos. Enquanto isso, o Juventude continua na 11° posição, com 28 pontos somados. Na próxima partida, o Dragão encara o Cruzeiro, fora de casa. Já o clube Jaconero tem o clássico com o Internacional, no Alfredo Jaconi.

Primeiro tempo fraco em Goiânia

A primeira etapa foi de pouco futebol e muita briga. Literalmente. Afinal, o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos distribuiu cinco amarelos apenas no primeiro tempo. Já com a bola rolando, o clube gaúcho teve mais posse de bola, mas as melhores chances foram dos goianos. O Dragão assustou duas vezes com Hurtado. Na primeira ele parou em Gabriel e na segunda, tirou muito do gol e mandou para fora. Luiz Fernando também teve boa oportunidade para o Dragão, mas parou em linda defesa do goleiro adversário. Já o clube Jaconero até chegava bem no ataque, mas sua melhor chance saiu apenas nos acréscimos. Nenê bateu escanteio e Boza cabeceou para defesa segura de Ronaldo. Assim, as duas equipes foram para o intervalo devendo bastante futebol.

Atlético-GO abre o placar

Na etapa final, o Atlético Goianiense veio determinado a melhorar e buscar a vitória em casa. E abriu o placar logo no começo do segundo tempo. Afinal, logo aos dois minutos, Campbell fez jogada pela direita, brigou pela bola que sobrou para Janderson. O atacante parou em defesa do goleiro, mas no rebote, Hurtado mandou para as redes. Em um primeiro momento o juiz marcou impedimento, mas o VAR confirmou o gol. E o Dragão não parou por aí. Adriano Martins, Rhaldney e Luiz Fernando tiveram uma chance cada, mas ambos pecaram nas finalizações e mandaram mal. O Juventude só foi reagir aos 23 minutos. Danilo Boza recebeu na intermediária e mandou uma bomba, que explodiu em Guilherme Romão. Na sequência, Zé Marcos teve nova chance, mas mandou para fora.

Arbitragem confusa coloca emoção no jogo

O Dragão controlava a partida, mas um único lance mudou tudo. Bruno Pereira Vasconcelos aplicou o segundo cartão amarelo para Bruno Tubarão, mas esqueceu de dar o vermelho para o lateral. O juiz lembrou de expulsar o jogador minutos depois. Após a confusão, o Juventude se lançou para o ataque para buscar o empate. Edson Carioca teve a primeira chance, mas parou no goleiro Ronaldo. Já na segunda, os gaúchos foram fatal. Em cobrança de escanteio de Jean Carlos, Diego Gonçalves subiu mais que todo mundo e deixou tudo igual. Quando o clube Jaconero ensaiou uma pressão pela virada, Zé Marcos recebeu o segundo cartão amarelo em um lance polêmico e foi expulso. Na cobrança de falta, Jean Carlos pulou, atingiu as costas de Jorginho e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Alejo Cruz cobrou com força e garantiu os três pontos para o Dragão, diante de seus torcedores.

ATLÉTICO-GO 2X1 JUVENTUDE

CAMPEONATO BRASILEIRO – 24ª Rodada

Data e horário: 24/8/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

ATLÉTICO–GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney (Baralhas, 16’/2ºT) e Campbell (Jorginho, 16’/2ºT); Janderson (Alejo Cruz, 29’/2ºT) , Hurtado (Emiliano Rodríguez, 29’/2ºT) e Luiz Fernando (Haller, 37’/2ºT) . Técnico: Humberto Louzer

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira (Davi Góes, 25’/2ºT), (Edson Carioca, 36’/2ºT) , Oyama e Nenê (Jean Carlos, 13’/2ºT); Erick Farias (Diego Gonçalves, 25’/2ºT) , Marcelinho (Lucas Barbosa, intervalo) e Ronnie Carrillo. Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Luanderson Lima Dos Santos e Alessandro Álvaro Rocha De Matos (Ambos da BA)

VAR: Adriano De Assis Miranda (SP)

Gols: Hurtado, 02’/2ºT (1-0); Diego Gonçalves, 45’/2ºT (1-1); Alejo Cruz, 55’/2ºT (2-1)

Cartão Amarelo: Rhaldney, Bruno Tubarão, Janderson, Jorginho (ACG); Dudu Vieira, Zé Marcos, Nenê e Danilo Boza (JUV)

Cartão Vermelho: Bruno Tubarão (ACG), Zé Marcos (JUV)

