Vini Jr festeja conquista do Flamengo no Mundial Sub-20: ‘Viciados em títulos’

Vini Jr, cria do Flamengo, não perdeu a oportunidade de festejar o título rubro-negro no Mundial Sub-20 após vitória sobre o Olympiacos por 2 a 1 de virada, no Maracanã. O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira postou registro acompanhando a conquista do Rubro-Negro neste sábado (24). Caio Garcia e Felipe Teresa anotaram os gols.

“Tudo normal!!!! Viciados em títulos!”, escreveu o jogador em seu perfil oficial.

A reação de Vini Jr retrata que sua ligação com o clube que o revelou para o futebol segue intensa. Ele, que teve destaque em todas as categorias da base rubro-negra, fez questão, portanto, de enaltecer a proeza obtida pela nova geração do clube.

Depois de sair em desvantagem no placar, o Flamengo contou com ótimas substituições do técnico Filipe Luís para arrancar rumo à virada heroica sobre o time grego. Assim, o clube se torna o primeiro brasileiro a faturar o Mundial da categoria.

