Napoli x Bologna: onde assistir, escalações e mais

Após perder na estreia do Campeonato Italiano em 2024/25 para o Verona por 3 a 0, a Napoli tenta se recuperar no primeiro jogo em casa. O time comandado pelo técnico Antonio Conte não foi bem na temporada anterior e sequer foi para as competições da Uefa. Portanto, existe uma obrigação por evolução e para garantir vaga na Liga dos Campeões ou Liga Europa em 2025.

No primeiro jogo em casa na temporada, a Napoli quer se redimir da derrota na estreia para o Verona, por 3 a 0, fora de casa. Para o duelo contra os Galgos, o treinador Antonio Conte ainda terá alguns problemas para escalar a equipe. O zagueiro Alessandro Buongiorno segue em recuperação de lesão e não terá condições de jogo. Dessa forma, o time deve contar com uma formação com três defensores.

Além disso, o atacante Osimhen segue como ausência, enquanto Lukaku ainda está impossibilitado de ser escalado. Portanto, Simeone deve ganhar uma nova oportunidade ao lado de Politano e Kvaratshkelia no ataque.

Já o Bologna, que empatou na estreia, ainda não deve ter quatro jogadores à disposição. O volante El Azzouzi, o meia suiço Freuler, o escocês Ferguson e o atacante italiano Cambiaghi estão lesionados. Assim, o treinador Vincenzo Italiano não tem muitos problemas para definir a equipe, exceto no ataque com a disputa entre Castro e Dallinga.

Napoli x Bologna

2ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: 25/08/2024, 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na Itália

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rafa Marín e Rrahmani; Mazzochi, Anguissa, Lobotka e Spinazzola; Simeone, Politano e Kvaratshkelia. Técnico: Antonio Conte

Verona: Skorupski; Posch, Erlic, Beukema e Juan Miranda; Aebischer e Freuler; Fabbian, Ndoye e Orosolini; Santiago Castro (Dallinga). Técnico: Vincenzo Italiano

Onde assistir: Disney + (streaming)

