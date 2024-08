Estêvão se emociona com noite mágica e convocação: ‘Vivendo um sonho’

Estêvão vive grande noite na goleada do Palmeiras diante do Cuiabá - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

É possível dizer que ninguém no mundo vive um momento tão iluminado quanto de Estêvão. Convocado para a Seleção Brasileira nesta sexta-feira (23), o atacante foi o grande nome do Palmeiras na noite deste sábado (24), na goleada por 5 a 0 diante do Cuiabá, em Campinas, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante marcou dois gols e distribuiu duas assistências e teve seu nome gritado pela torcida após ser substituído. Após a partida, o jogador tentou descrever um pouco da emoção que vem vivendo nos últimos dias.

“Estou vivendo um sonho. Quando eu comecei, ia em uns campinhos com bosta para cá, terra para lá, buraco, mas eu nunca tirei o sorriso do rosto. Só tenho a agradecer. Fiquei emocionado com a torcida, porque é um momento incrível. Ainda mais com a Seleção. Ser convocado aumenta a autoestima, dá uma energia a mais”, disse Estêvão.

Estêvão quer seguir evoluindo no Palmeiras

Estêvão, aliás, tem tudo na sua carreira acontecendo de forma muito rápida. Afinal, além da convocação para a Seleção Brasileira, ele já está acertado para defender o Chelsea no meio de 2025. Contudo, o jogador quer primeiro, seguir evoluindo no Palmeiras.

“Acho que uma frase importante do Abel é que todos somos um. Independente de gol ou assistência, quem ganha é o Palmeiras. Em relação a números, eu sempre tento ajudar o Palmeiras. Fazer mais gol, mais assistência e vai ajudar no geral. Vou tentar melhorar meu desempenho para ajudar o Palmeiras. Conseguir ajudar o Palmeiras com dois gols e duas assistências e espero que eu continue assim (risos)”, finalizou o atacante.

