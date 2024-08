Brasileirão Feminino: Corinthians só empata na abertura das quartas de final

Deu empate no duelo entre as equipes de melhor campanha e a oitava e última classificada da primeira fase do Brasileirão Feminino. O 1 a 1 entre Red Bull Bragantino e Corinthians neste sábado (24), em Bragança Paulista, foi válido pela ida das quartas de final.

Jane Tavares abriu o placar para as anfitriãs com um belo gol logo aos três minutos. Mas as Brabas do Timão deixaram tudo igual com Jaque Ribeiro, pouco antes do intervalo no Estádio Nabi Abi Chedid.

O confronto da volta, com mando corintiano, ocorrerá na terça-feira (27), às 19h, no estádio do Canindé, em São Paulo. Assim, um novo empate no tempo regulamentar leva a disputa para os penaltis. O vencedor do duelo paulista avança para a semifinal do Brasilçeirão Feminino.

O Corinthians, comandado pelo técnico Lucas Piccinato, teve dez desfalques para este compromisso. Assim, a equipe atuou com Nicole Ramos, Letícia Santos, Daniela Arias, Mariza e Paulinha; Vitória Yaya, Ju Ferreira, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Jaqueline e Gabi Portilho.

Já o Bragantino, dirigido pelo treinador Humberto Simão, jogou com Thalya, Rhay Coutinho, Stella, Débora, Leticia Teles, Emily, Karol Bermúdez, Brenda Pinheiro, Lelê, Jane Tavares e Thayslane.

