Série C do Brasileiro define últimos classificados, rebaixados e novos grupos

Chegou ao fim, neste sábado (24), a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Pela 19ª e última rodada, Londrina e Remo garantiram as duas últimas vagas para a fase seguinte. Já Sampaio Corrêa e Aparecidense amargam o rebaixamento para a Quarta Divisão. Desse modo, estão definidos os dois novos grupos.

Botafogo-PB (46 pontos), Athletic-MG (40), Ferroviária-SP (36), São Bernardo-SP (35), Volta Redonda-RJ (34), Ypiranga-RS (31), Londrina-PR (29) e Remo-PA (26) são os classificados. Por outro lado, Sampaio Corrêa-MA (19), Aparecidense-GO (16), Ferroviário-CE (15) e São José-RS (11) são os quatro rebaixados para a Série D, em 2025.

Na segunda fase, as equipes duelam dentro de seus grupos, em turno e returno. Os dois melhores de cada chave asseguram o acesso para a Segundona. Os campeões de chave fazem a final, também em duas partidas.

O Grupo B terá, portanto, Botafogo-PB, São Bernardo-SP, Volta Redonda-RJ e Remo-PA. Assim, a chave C é formada por Athletic-MG, Ferroviária-SP, Ypiranga-RS e Londrina-PR.

Como foi a rodada final

Em duelo direto, o Londrina derrotou por 3 a 2 o Náutico e chegou aos 29 pontos, na sétima posição lugar. Os pernambucanos terminaram em nono na tabela, com 25. O Remo completou o G8 após empatar sem gols com o já rebaixado São José-RS, fechando com 26.

Do outro lado da tabela, o ABC contou com o apoio de sua torcida para confirmar permanência na Terceirona. Fez 3 a 1 em duelo direto contra a Aparecidense. Desse modo, chegou aos 22 pontos, na 14ª colocação. Os goianos, por sua vez, encerram em 18º lugar, com 16.

Outro a amargar a queda foi o Sampaio Corrêa apesar do triunfo por 1 a 0 sobre o Confiança em São Luís (MA). A equipe maranhense ficou na 17ª posição com os mesmos 19 pontos do Floresta-CE, que se salvaram em 16º lugar pela quantidade superior de vitórias: cinco contra quatro.

O Botafogo-PB derrotou por 2 a 0 a Ferroviária e assegurou a melhor campanha com 41 pontos ao vencer a Ferroviária. Os paulistas ficaram na terceira colocação, com 36. O Athletic-MG ficou com a vice-liderança, aparecendo com 40 pontos, ao bater por 3 a 1 o Ypiranga-RS, sexto com 31.

O São Bernardo fez 2 a 0 sobre o Floresta, fechando na quarta posição, com 35 pontos. O Volta Redonda, único representante do Rio de Janeiro que segue vivo, foi o quinto colocado, com 34, após fazer 1 a 0 sobre o Figueirense. O Ferroviário-CE empatou por 3 a 3 com o Tombense e ficou em 19º (15 pontos), retornando, assim, para a Série D. Por fim, o CSA bateu por 2 a 1 o Caxias por 2 a 1, fechando na décima colocação, com 25 somados.

Resultados da 19ª rodada

Botafogo-PB 2×0 Ferroviária-SP

São Bernardo-SP 2×0 Floresta-CE

São José-RS 0x0 Remo-PA

Volta Redonda-RJ 1×0 Figueirense-SC

ABC-RN 3×1 Aparecidense-GO

Sampaio Corrêa-MA 1×0 Confiança-SE

Londrina-PR 3×2 Náutico-PE

Ferroviário-CE 3×3 Tombense-MG

CSA-AL 2×1 Caxias-RS

Athletic-MG 3×1 Ypiranga-RS

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.