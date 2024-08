‘Só dou satisfação a três mulheres’, dispara Abel após pergunta de jornalista

Abel Ferreira protagonizou mais uma momento de rusgas com a imprensa neste sábado (24), após a goleada do Palmeiras por 5 a 0 sobre o Cuiabá, em Campinas (SP). A jornalista Alinne Fanelli, da Band News, pediu uma atualização sobre a situação física de Mayke, que deixou o jogo machucado ainda na primeira etapa e chorou no banco de reservas. O técnico do Palmeiras, esquivando-se do assunto, passou do tom na entrevista coletiva.

“Uma coisa que vocês têm que entender é que tenho que dar satisfação a três mulheres só: minha mãe, minha mulher e à Leila. Elas são as únicas que podem me pedir explicação. Os outros podem se manifestar, elogiar, reclamar. O treinador tem que saber ouvir e aceitar. Infelizmente aconteceram coisas dentro do clube em agosto. A pior delas foram as lesões. Umas que vocês souberam e outras não”, disparou o treinador.

A atitude de Abel Ferreira não repercutiu bem na web. Internautas reprovaram a postura do técnico português e prestaram solidariedade a jornalista.

