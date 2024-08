Retorno de Michael e a esperança para torcida do Flamengo

Qual o motivo da esperança com o retorno de Michael? O Flamengo não teve boas notícias nas últimas semanas. As lesões de Everton Cebolinha e Matias Viña foram um choque para o clube e torcida. Perdeu os dois jogadores no mesmo jogo. Ambos só voltam ano que vem. Depois, Pedro e Gabigol, também em uma mesma partida, com lesões parecidas. Arrascaeta, logo no início de um jogo decisivo – um clássico contra o Botafogo, na briga direta pela liderança. Mas, a previsão de retorno dos três é para o mês que vem.

Por fim, Wesley, com uma lesão na coxa. O lateral ainda não tem previsão de retorno. Isso mesmo, foram seis desfalques importantes em menos de um mês, na sequência decisiva da temporada.

Por outro lado, uma notícia boa, que fez clube e torcida, mesmo que por um momento, respirarem aliviados, darem um sorriso e confiarem de novo: o retorno de Michael e a esperança. O jogador é o primeiro reforço do Rubro-Negro nesta janela de transferências. Ele surgiu como prioridade para substituir Cebolinha. E, entre negociação, anúncio e apresentação, menos de dez dias. Tudo resolvido, processo rápido e urgente – já que o Flamengo precisa muito dele.

Essa vai ser a segunda vez que o atacante vai atuar pelo clube carioca. Entre 2020 e 2021, Michael disputou 105 partidas, marcou 23 gols e contribuiu com 14 assistências. Ele também conquistou um Campeonato Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois Campeonatos Cariocas.

Além dos títulos, Michael manteve uma boa relação com elenco e dirigentes, mesmo após sua saída do clube. Inclusive, isso influenciou na sua volta e, também, na rápida negociação.

Michael no time de Tite

Rápido, com bons dribles e boa finalização, o atacante tem características parecidas com as de Everton Cebolinha, que fazia sua melhor temporada com a camisa do Flamengo. Dessa forma, não deve demorar muito para o atacante entrar no time de Tite, que gosta desse tipo de jogador e que encaixa na forma de jogo que o treinador aplica na equipe. Como o atacante estava em atividade pelo Al Hilal, não vai precisar de um processo de recuperação e adaptação para atuar.

Dessa forma, Michael pode estrear neste domingo (25), contra o Bragantino. A partida será no Maracanã, às 20h (de Brasília), pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, inclusive, vai poder atuar nas quartas de final da Libertadores, uma vez que o clube carioca tem o direito de inscrever novos jogadores nesta fase da competição. Além disso, ele já pode atuar pela Copa do Brasil.

Com 41 pontos, o Flamengo é o quarto colocado na tabela do Brasileirão. O Rubro-Negro está há cinco pontos do líder Botafogo. No entanto, tem uma partida a menos. Na Libertadores, a equipe fará o primeiro jogo das quartas de final no Maracanã, contra o Peñarol. Por outro lado, nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, a decisão será no Rio de Janeiro.

Brigando por três títulos ainda nesta temporada, Michael pode aumentar o número de taças conquistadas com a camisa rubro-negra, e não só isso, como também pode ser um dos destaques nesta reta final das competições.

