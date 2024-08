Fortaleza x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo, 25/8, às 16h (de Brasília), Fortaleza e Corinthians jogam, na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Leão do Pici é o vice-líder, com 45 pontos e pode reassumir a liderança caso vença sua partida e o Botafogo tropece. Já o Timão tem 22 pontos, na zona de rebaixamento, precisando dos três pontos para sair da incômoda área do descenso. Este jogo conta com a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa bem antes, às 14h30 (de Brasília), com o tradicional esquenta, que te informa tudo sobre as equipes. Com a bola rolando, Diego Mazur estrá nas reportagens.