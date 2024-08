Palmeiras tenta consertar estrago, após arrogância de Abel com repórter mulher

O Palmeiras não perdeu tempo em tentar reparar o erro do treinador Abel Ferreira durante entrevista coletiva após a vitória sobre o Cuiabá, neste sábado (24/8), pelo Campeonato Brasileiro. Assim, de acordo com a “Gazeta Esportiva”, um dos assessores de imprensa do clube fez logo contato com a jornalista Alinne Fanelli, da Rádio BandNews FM. Ele queria saber se ela havia ficado constrangida com a atitude do técnico. Afinal, ao ouvir a pergunta da repórter sobre a lesão do lateral Mayke, Abel disse que só deveria dar satisfação a três mulheres. Ou seja, a mãe, a esposa e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O Palmeiras se apressou em divulgar que o próprio treinador enviou mensagem por whatsapp para a jornalista para se retratar da atitude.

A jornalista ouviu a grosseria quando perguntou sobre o estado de saúde de Mayke, que saiu aos 20 do primeiro tempo com dores na panturrilha. Ele, inclusive, chorou no banco.

“Uma coisa que vocês têm que entender é que tenho que dar satisfação a três mulheres só: minha mãe, minha mulher e à Leila. Elas são as únicas que podem me pedir explicação. Por que perdeu, por que lesionou? As únicas”, disparou.

Em seguida, o técnico acrescentou: “Infelizmente aconteceram coisas dentro do clube em agosto. A pior delas foram as lesões. Umas que vocês souberam e outras, não”.

A atitude de Abel acabou deixando em segundo plano as referências ao show do Palmeiras numa goleada por 5 a 0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Diante de 16.566 pessoas, e com atuação de gala de Estêvão, o Verdão teve gols de Murilo, Estêvão (2), Maurício e Felipe Anderson.

BandNews repudia machismo de Abel

Alinne trabalha no “Tem Mulher na Área”, um quadro da BandNews FM que destaca a importância da presença feminina na cobertura esportiva. Desse modo, a empresa divulgou nota de repúdio à atitude do treinador português, classificando sua declaração como um “machismo injustificável e indefensável”.

“A nossa repórter Alinne Fanelli foi desrespeitada ao exercer sua profissão. O machismo indiscutível demonstrado pelo técnico Abel Ferreira é injustificável e indefensável. Postura que certamente não representa as milhares de torcedoras do Palmeiras que, assim como a jornalista Alinne Fanelli, trabalham com profissionalismo e dedicação, independentemente do setor. À nossa repórter, solidariedade e respeito”, postou a emissora.

