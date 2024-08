Chelsea, com atuação de gala, goleia Wolverhampton fora de casa

Madueke fuzila o gol de José Sá e marca o quarto do Chelsea na goleada por 6 a 2 sobre o Wolves. Três deles foram do atacante - (crédito: Foto: Justin Tallis/ AFP via Getty Images)

O Chelsea conseguiu excelente resultado na manhã deste domingo (25/8) pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Afinal, o time londrino foi até o Molineux Stadium e goleou o Wolverhampton por 3 a 2. Destaque para dois jogadores. Primeiramente Madueke, que fez três gols. E também o astro Palmer que fez um golaço e deu as três assistências para o hat trick do companheiro. O outro gol dos londrinos foi de Jackson. Para o time da casa marcaram Matheus Cunha (fez ótimo jogo no primeiro tempo) e Larsen.

O jogo mal começou e Jackson, de cabeça, colocou o Chelsea na frente logo no primeiro minuto. Mas, em casa, o Wolves foi para cima com o inspirado Matheus Cunha. O atacante brasileiro, aos 15, apareceu livre e fez o gol. Mas o VAR anulou por impedimento. Contudo, aos 26, ele não perdoou: concluiu bom cruzamento para empatou o jogo. Por pouco Matheus Cunha não fez mais um: finalizou uma na trave quase em seguida.

Primeiro tempo lá e cá

Contudo, foi o Chelsea que marcou, aos 42. Num rápido ataque, o goleiro Robert Sanchez, Jackson tocou para Palmer e este, de fora da área e de primeira, aproveitou que o goleiro José Sá estava adiantado e fez Chelsea 2 a 1. Contudo, nos acréscimos, após falta pela esquerda, Toti Gomes escorou para a conclusão de Larsen e voltou a empatar o jogo.

Madueke define a goleada do Chelsea

No segundo tempo, Madueke tratou de garantir a vitória do Chelsea em alto estilo com três gols em assistências de Palmer, Primeiramente, aos três minutos, o atacante invadiu a área pela direita, recebeu de Palmer e chutou com pouco ângulo. Mas a bola resvalou no marcador e enganou o goleiro. Depois, aos nove, Palmer, na entrada da área, achou Madueke desmarcado pela direita. O chute foi rasteiro entre as pernas de José Sá. Para fechar a sua atuação em chave de ouro, o atacante fez mais um. João Gomes perdeu uma bola perto da área que acabou chegando aos pés de Palmer, que só tocou para o arremate certeiro de Madueke.

2ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (24/8)

Brighton 2×1 Manchester United

Manchester City 4×1 Ipswich

Tottenham 4×0 Everton

Crystal Palace 0x2 West Ham

Fulham 2×1 Leicester

Southampton 0x1 Nottingham Forest

Aston Villa 0x2 Arsenal

Domingo (25/8)

Wolverhampton 2×6 Chelsea

Bournemouth x Newcastle

12h30 – Liverpool x Brentford

