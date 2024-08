Palmeiras sai na frente do Cruzeiro nas quartas do Brasileiro feminino

O Palmeiras começou muito bem a fase de quartas de final do Brasileirão feminino. Afinal, na fim da manhã deste domingo (25/8), o time foi até o Independência, em Belo Horizonte (que recebeu 3.275 pessoas), e venceu o Cruzeiro por 2 a 1 no jogo de ida. Juliete e Amanda Gutierres marcaram os gols, um em cada tempo. No finzinho, Vitória Calhau, de pênalti, diminuiu.

A partida de volta será nesta quarta-feira (28/8), às 15h30 (de Brasília), no Jayme Cintra, em Jundiaí. O Palmeiras tem a vantagem do empate para se garantir nas semifinais contra Corinthians ou Bragantino (que empataram no jogo de ida).

Palmeiras eficaz no ataque e com goleira inspirada

O Palmeiras saiu na frente quando, aos cinco minutos, Juliete concluiu com categoria uma bola que veio após escanteio, Atrás do placar, a Raposa pressionou muito. Mas aí brilhou a goleira Natascha com boas defesas. O segundo tempo também foi equilibrado. Contudo, o Verdão conseguiu ampliar aos 23. Juliete avançou pela esquerda e cruzou na cabeça de Amanda Gutierres. O Cruzeiro tentou a todo custo diminuir o placar. Mas Natascha estava inspirada. Uma das suas grandes defesas foi em chute de Vitória Calhau em que a arqueira se esticou e mandou a escanteio. Apenas no fim as mineiras diminuíram com Vitória Calhau cobrando pênalti.

