US Open começa nesta segunda e desafia Alcaraz a bater um bolão

Craque das quadras, Alcaraz esbanjou talento futebolístico durante evento de divulgação do US Open - (crédito: Jamie Squire/AFP)

O último Grand Slam da temporada propõe um desafio ao número três do mundo. Campeão de Roland Garros e de Wimbledon em 2024, Carlos Alcaraz Garfia está com a bola toda para conquistar o US Open. O torneio em Nova York começa hoje e pode terminar em 8 de setembro com uma façanha do espanhol. Aos 21 anos, pode se tornar o sétimo e o mais jovem tenista campeão de três dos quatro principais torneios das quadras no mesmo ano.

O pioneiro e o maior monopolizador de Grand Slams do início da Era Aberta é Rod Laver. Hoje, aos 86 anos, o australiano se orgulha de ser o primeiro a conquistar três competições seguidas desse quilate e o único a fechar o ciclo perfeito, com os quatro títulos, em 1969, aos 31. Ele viu o americano Jimmy Connors emplacar o triplete em cinco temporadas depois, com os troféus do Australian Open, de Wimbledon e do US Open, quando tinha 22.

O sueco Mats Wilander subiu o sarrafo em 1988 ao reinar absoluto, aos 24 anos, nas disputas da Austrália, da França e dos Estados Unidos. O primeiro a iniciar uma linha de produção de títulos nos anos 2000 foi o suíço Roger Federer. Aos 23, Australian Open, Wimbledon e US Open. Tomou gosto pelos recordes e repetiu a dose em 2006 e 2007, nos mesmos torneios. Até o ano passado, o tenista aposentado em 2022 era o líder do ranking de conquistas em sequência, quando Novak Djokovic faturou três canecos de Grand Slams na mesma temporada pela quarta vez — Australian Open, Roland Garros e US Open.

O sérvio também se gaba do feito em 2021, com sucessos em Melbourne, em Paris e em Londres; de 2016, no US Open, em Wimbledon e no Australian; e de 2011, quando uniu os êxitos na Oceania, na Terra do Rei Charles III e nos Estados Unidos. Carlos Alcaraz é o próximo na linha de sucessão dos grandes nomes do tênis. Só não terá um ano mais do que perfeito porque caiu nas quartas de final do primeiro Grand Slam do ano e viu o italiano e atual líder do ranking, Jannik Sinner, faturar o título.

Sinner está em evidência. Em 20 de agosto, a equipe do italiano caiu no antidoping para Clostebol, anabolizante proibido pela Agência Mundial Antidoping. No entanto, Agência Internacional de Integridade do Tênis considerou Sinner inocente, pois foi encontrado menos de um bilionésimo de grama, considerado insuficiente para obter vantagem esportiva. O italiano justificou que entrou em contato com substância por meio de um spray curativo utilizado pelo fisioterapeuta Giacomo Naldi usado para tratar um corte. No sábado, Sinner demitiu Naldi e o preparador físico Umberto Ferrara.

O US Open é o primeiro torneio pós-Olimpíada. Na disputa "bônus" em Roland Garros, Djokovic conquistou a medalha de ouro e Alcaraz, a prata. Apesar da derrota em Paris, o espanhol ostenta sequência de 14 vitórias seguidas em Majors e jamais foi eliminado antes das quartas de final em três US Opens. Em 2022, foi campeão e, no ano seguinte, alcançou a semi.

Durante a preparação, Alcaraz torceu o tornozelo e abandonou um treino, por precaução. Em entrevista coletiva, mostrou-se despreocupado com o físico e esbanjou otimismo para a campanha que começa amanhã, contra o australiano Li Tu, a partir das 20h. "Estou sempre forçando meus oponentes ao limite, tentando ser agressivo o tempo todo, para dar tacadas diferentes. Vou dizer a pior coisa para eles: não sabem o que acontece em seguida, têm de ser agressivos e se defender bem se quiserem estar vivos no ponto."