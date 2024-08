Vasco x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco e Athletico medem forças nesta segunda-feira, em São Januário, pela 24ª rodada do Brasileirão - (crédito: Arte: Jogada10)

Invicto em casa sob o comando do técnico Rafael Paiva, o Vasco recebe o Athletico-PR nesta segunda-feira (26), às 21h (de Brasília), em São Januário, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times, aliás, também medirão forças nas quartas de final da Copa do Brasil, na próxima partida.

Apenas um ponto separam as equipes na tabela. O Cruz-Maltino soma 28 pontos e aparece em décimo lugar. Logo acima aparece o Furacão, com 29. Os rubro-negros, aliás, têm uma partida a menos (21 contra 22).

O retrospecto do Gigante da Colina é positivo contra o adversário na Colina Histórica. A equipe carioca só perdeu uma vez para o time paranaense jogando em seu estádio. O revés ocorreu em 2023, em jogo sem presença de torcedores.

Onde Assistir

A partida em São Januário terá a transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino não perde como mandante há sete jogos, mesmo enfrentando adversários da parte de cima da tabela, como Botafogo, Cruzeiro, São Paulo e Fortaleza. Nessa sequência positiva em seus domínios, o time anotou 13 gols e sofreu apenas quatro. O Vasco, aliás, está invicto há cinco partidas e acumula duas vitórias e três empates.

Para este compromisso, os cruz-maltinos terão o retorno do seu artilheiro, Vegetti, que não atuou na rodada passada em razão de lesão muscular. O centroavante de 35 anos, portanto, é a principal esperança de gols dos cariocas. Na atual temporada, ele disputou 35 partidas e anotou 16 gols, além de duas assistências.

Rossi está fora do jogo pelo acúmulo de cartões amarelos. Resta a dúvida, aliás, se Alex Teixeira ou Philippe Coutinho retornarão ao time nesta segunda-feira. Jair e Paulinho seguem em tratamento após cirurgia no joelho. Jean Meneses, o novo reforço, ainda não está regularizado.

Como chega o Athletico-PR

O Furacão faz boa campanha atuando longe de seus domínios. Afinal, soma 15 pontos, com quatro triunfos, três empates e quatro derrotas, anotando 11 gols. Além disso, o time paranaense vem de uma classificação na Sul-Americana. O momento, contudo, não é dos melhores no Brasileirão, já que não sabe o que é vencer há três partidas – foram duas derrotas em casa e um empate fora.

O volante Fernandinho e o atacante Pablo, com lesões musculares, são desfalques. O goleiro Léo Linck, que sentiu dores no tornozelo direito, pode dar lugar na meta rubro-negra para Mycael.



O zagueiro Gamarra, convocado para a seleção do Paraguai, e o meio-campista Zapelli cumprem suspensão automática. Já o meio-campista Praxedes, recém-chegado a Curitba, pode fazer a estreia justamente contra o ex-clube. O técnico Martín Varini, aliás, pode preservar alguns atletas devido ao desgaste físico pela maratona de jogos.

VASCO x ATHLETICO-PR

24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 26/8/2024 (segunda), às 21h (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Payet; Adson, David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

ATHLETICO-PR: Léo Link (Mycael); Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Fernando; Gabriel Girotto, João Cruz e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani. Técnico: Martín Varini

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Michael Stanislau, ambos do RS

