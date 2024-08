Romero lamenta erros do Corinthians, mas afirma: ‘Ninguém vai abaixar a cabeça’

O atacante Romero voltou ao Corinthians após se recuperar de lesão e participou da derrota para o Fortaleza no Estádio do Castelão. Com isso, o Timão segue em uma situação complicada, permanecendo na zona de rebaixamento, com apenas 22 pontos, em 24 rodadas.

Desse modo, o paraguaio avaliou a situação e analisou o jogo contra o líder do Campeonato Brasileiro. Romero, aliás, lamentou as oportunidades de gols perdidas pelo Corinthians na partida.

Veja como foi o jogo: Pikachu decide, Fortaleza vence o Corinthians e assume a liderança do Brasileirão

“É uma situação difícil, né? Merecemos ganhar o jogo pelo que fizemos no segundo tempo. Jogamos muito bem, fomos superiores ao rival. Precisamos marcar o gol, concluir a jogada. Aqui no Corinthians, ninguém baixará a cabeça. Sigamos lutando para tirar o Corinthians dessa situação”, disse o atacante ao final da partida.

Corinthians terá sequência contra Juventude e depois o Flamengo

Todvia, o Corinthians de Romero volta a campo pelo Brasileirão no dia 1º de setembro, quando enfrentará o Flamengo em Itaquera. Antes disso, terá um compromisso contra o Juventude pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Alfredo Jaconi.

