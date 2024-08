Nantes passa pelo Toulouse e conquista 1ª vitória no Francês

Douglas comemora primeira vitória do Nantes na atual edição do Campeonato Francês - (crédito: Foto: Divulgação / Nantes)

Neste domingo, 25/8, o Nantes venceu o Auxerre por 2 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Francês. Assim m cherga aos quagtro pontos, em sétimo lugar na tabela. Logo aos 14 minutos, Simon abriu o placar. O time até chegou a ampliar aos 12 da segunda etapa, com Thomas, mas o VAR marcou impedimento. Porém, o placar foi ampliado nos acréscimos com Guirassy.

No fim da partida, o volante Douglas, ex-Fluminense, Corinthians e Bahia, que entrou como titular e foi um dos destaques, celebrou a boa vitória em casa.

“Sabemos que jogar diante do nosso torcedor é um fator positivo pra gente. Dessa forma, vamos tentar aproveitar isso ao máximo. Foi importante a equipe não sofrer gols” disse Douglas, que está na sua segunda temporada defendendo o Nantes.

Raio X de Douglas no Nantes

O brasileiro chegou à França na temporada passada, vindo do PAOK, da Grécia. Mas logo assumiu a titularidade. Soma 29 jogos pelo clube. Na última edição da Ligue 1, foi o líder de desarmes do time e um dos principais da competição. O Nantes volta a campo no próximo sábado (31/08), às 14h (horário de Brasília), contra o Montpellier, fora de casa.

Sexta-feira (23/8)

PSG 6×0 Montpellier

Sábado (24/8)

Lyon 0x2 Monaco

Lille 2×0 Angers

Saint-Étienne 0x2 Le Havre

Domingo (25/8)

Lens 2×0 Brest

Strasbourg 3×1 Rennes

Nantes 2×0 Auxerre

Nice 1×1 Toulouse

Olympique de Marselha 2×2 Reims

