Inter joga melhor, vence o Cruzeiro e pega o elevador no Brasileirão

Com uma atuação sólida no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Inter venceu o Cruzeiro, neste domingo (25), no primeiro dos dois jogos seguidos que os adversários protagonizarão pelo Brasileirão. Este, válido pela 24ª rodada, terminou em 1 a 0 para os donos da casa, graças a um gol de Borré, no segundo tempo. Na quarta (28), os times se enfrentam em partida atrasada pela quinta rodada.

LEIA MAIS: Botafogo empata com o Bahia na Fonte Nova e perde a liderança do Brasileirão

O jogo

O Inter começou em cima, empilhando escanteios nos primeiros minutos. Mas a primeira grande chance foi dos visitantes, quanto Lautaro Díaz recebeu lançamento de William e chutou firme para boa defesa de Rochet.

Sem Matheus Pereira, suspenso, o Cruzeiro não conseguia sair lá de trás, nem construir ofensivamente. Ramiro foi uma das escolhas para o time titular, mas destoou negativamente. Assim, a Raposa quase não dava sustos no goleiro adversário.

Segundo tempo

O Colorado voltou melhor na etapa final, criando uma grande chance aos 5′. Borré ficou na cara do gol e parou em Cássio. No rebote, Thiago Maia tinha a baliza vazia, mas pegou mal e isolou. Atuando em casa, o Inter era quem mais buscava o gol.

O técnico Roger Machado promoveu a entrada de Alan Patrick e o craque quase decidiu logo em sua primeira participação. Ele cobrou falta na cabeça de Borré, que engrossou e testou para fora, já praticamente na pequena área.

O colombiano, porém, se redimiu, aos 24′. Bruno Tabata recebeu pela direita e teve muita liberdade para cruzar rasteiro para o centroavante. De primeira, ele soltou uma bomba no ângulo de Cássio, que nada pode fazer.

EL COMANDANTE! ???????? De pé em pé, a Academia do Povo abre o placar no Gigante! Fernando lançou, @brunotabata cruzou rasteiro e @RafaelBorre_, de primeira, soltou a bomba para fazer a festa do Gigante! ???? pic.twitter.com/bies9g7IC3 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 25, 2024

Próximos passos

Com a vitória, o Inter pega o elevador e sobe para 14º, com 28 pontos, mas apenas 20 partidas disputadas. Já o Cruzeiro tropeça pela quarta vez seguida no Brasileirão, estacionando em sétimo, com 37 pontos.

Os times agora voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, mas em jogo válido pela quinta rodada, sendo uma das partidas atrasadas do Inter por conta do desastre climático no Rio Grande do Sul. Desta vez, o confronto é na casa do Cruzeiro, no Mineirão, na quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília).

INTER 1 x 0 CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 24ª Rodada

Data e horário: 25/08/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Renda/Público: Não divulgado

Gols: Rafael Borré, 23’/2ºT (1-0);

INTER: Rochet; Bruno Gomes (Rômulo, 31’/2ºT), Gabriel Mercado, Agustín Rogel e Bernabei; Thiago Maia (Vitão, 31’/2ºT), Fernando, Gabriel Carvalho (Alan Patrick, 17’/2ºT) e Bruno Tabata (Bruno Henrique, 31’/2ºT); Wesley e Borré (Enner Valencia, 31’/2ºT). Técnico: Roger Machado

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Ramiro (Japa, 13’/2ºT), Lucas Romero (Lucas Silva, 13’/2ºT) e Matheus Henrique; Barreal (Arthur Gomes, intervalo), Lautaro Díaz (Vitinho, 21’/2ºT) e Dinenno (Kaio Jorge, 34’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Cartões Amarelos: Wesley, Anthoni (no banco), Rochet (INT); Lucas Romero, William (CRU)

Cartões Vermelhos: –

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.