Borré comemora gol e vitória do Inter no Beira-Rio: ‘Temos que dar valor’

Rafael Borré foi o cara da vitória do Inter sobre o Cruzeiro, neste domingo (25), no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Brasileirão. E, após o apito final, o atacante comemorou o gol do triunfo por 1 a 0, que encerrou, assim, seu jejum de quatro meses sem marcar no estádio colorado.

Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, o colombiano foi titular na vaga de Enner Valencia – o equatoriano entrou no segundo tempo -, atuando pela primeira vez desde a contusão. O colombiano, apesar de algumas chances perdidas, foi decisivo ao anotar após ótimo cruzamento de Bruno Tabata.

“Sim, era muito importante ganhar hoje. Mais que nada, para a confiança da equipe. Tivemos uma boa semana. Trabalhamos bem e o clube segue tomando decisões importantes, o que nos ajuda muito. Necessitávamos dessa vitória com a nossa torcida. Isso era o mais importante hoje. Temos que dar valor a essa vitória e ir buscar outra no próximo jogo. Essa confiança que as vitórias dão pode nos levar a pensar em subir no campeonato”, disse o atacante.

O Inter volta a campo já na quarta-feira (28), quando enfrenta, então, novamente o Cruzeiro. Desta vez, a partida ocorre no Mineirão, casa da Raposa. A partida é atrasada, valendo, assim, pela quinta rodada do Brasileirão. Em 11º, o Colorado pode ganhar mais três posições em caso de nova vitória.

