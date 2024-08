Michael deixa o dele em reestreia pelo Flamengo, e Gabigol festeja: ‘Muito feio’

Michael leva a melhor sobre defensor do Red Bull Bragantino, no Maracanã - (crédito: Foto: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino)

A reestreia de Michael pelo Flamengo foi do jeito que sonhava: gol e vitória no Maracanã. O atacante balançou a rede de cabeça aos 16 minutos do primeiro tempo, aproveitando cruzamento de Luiz Aráujo. Assim, abriu o caminho para o triunfo por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, pela 24ª rodada do Brasileirão.

“Muito feliz por ajudar a equipe, dando meu melhor. É a primeira partida, então normal ficar um pouco cansado. Mas quero ajudar o máximo que eu puder, e é pra isso que eu vim”, iniciou ele. “Nosso time é muito bom, com muitas peças que podem rodar e fazer diversas jogadas. Esperamos poder manter isso, acrescentar mais e sair vitoriosos”, acrescentou o atacante. Michel anotou o seu 24º gol pelo Flamengo. Em sua primeira passagem pelo clube, quando conquistou um Brasileirão, duas Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana, ele marcou 23 vezes. ‘Muito feio’, festeja Gabigol

Lesionado, Gabigol desfalcou o Rubro-Negro neste domingo. Mas isso não o impediu de festejar o gol do novo reforço do Flamengo nas redes sociais. Muito feio — Gabriel Barbosa (@gabigol) August 25, 2024 A frese “Muito feio” é uma brincadeira ” desde quando Michael fazia parte do elenco. Em sua reapresentação, aliás, o atacante ressaltou que estava “mais feio e mais experiente”. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.