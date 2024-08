Grêmio x São Paulo, quartas do BR Feminino: onde assistir e escalações

Grêmio e São Paulo entram em campo nesta segunda-feira (26), às 17h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro. O duelo de volta já está agendado para a próxima quinta-feira (29), às , no Canindé, em São Paulo. O vencedor encara Internacional ou Ferroviária na semifinal da competição.

A partida terá transmissão da TV Brasil e do Canal Goat, no YouTube.

Como chega o Grêmio

Para a partida, a técnica Thaissan Passos espera ter o retorno de sua goleira titular Lorena. Afinal, a medalhista olímpica ainda não atuou desde que retornou por conta de um desconforto no joelho esquerdo. Contudo, pode ser a grande novidade na equipe justamente no mata-mata da competição. Entretanto, o principal objetivo do Grêmio é corrigir os erros da primeira fase e evitar nova derrota para as paulistas. Na última rodada da classificação, as Gurias Gremistas perderam para o Tricolor por 4 a 0.

Como chega o São Paulo

Já o Tricolor Paulista terminou com a terceira melhor campanha entre os 16 times da primeira fase com grandes números. Afinal, encerrou a primeira fase com o segundo melhor ataque, com 35 gols marcados, além da segunda melhor defesa, com 15 tentos sofridos. Além disso, fica o destaque para a atacante Ariel Godoi, que é a artilheira da equipe no Brasileirão Feminino com cinco gols. Aliás, o técnico Thiago Viana terá força máxima para o embate em Caxias do Sul.

GRÊMIO X SÃO PAULO

Quartas de final do brasileirão Feminino – Jogo de ida

Data e horário: 26/8/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

GRÊMIO: Lorena (Vivi); Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos (Brito) e Raíssa Bahia; Jessica Peña, Dayana Rodriguez e Raquel Fernandes; Shashá, Giovaninha e Cássia. Técnica: Thaissan Passos.

SÃO PAULO: Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha, Aline Milene e Rafa Mineira; Mariana Santos, Ariel Godoi e Dudinha. Técnico: Thiago Viana.

Árbitro: Tainan Bordignon Somensi (SC)

Assistentes: Estefani Adriati Estrela Da Rosa (RS) e Ariela Duarte Da Silveira (RS)

VAR: Philip Georg Bennet (RJ)