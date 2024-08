Repórter se manifesta após ter sido alvo de machismo de Abel Ferreira: ‘Não soube como reagir’

O técnico Abel Ferreira foi protagonista de mais um episódio de grosserias com jornalistas em entrevista coletiva. Dessa vez, o comandante deu uma resposta machista à repórter Alinne Fanelli, da “Rádio BandNews”. A profissional de imprensa questionou o comandante português sobre a lesão do lateral-direito Mayke.

A jornalista se manifestou sobre o episódio através de nota, na noite do último domingo (25). Assim, expôs principalmente a sua frustração por ter sido alvo da postura machista de Abel Ferreira.

Confira a nota

Oi gente! Passando aqui com mais calma agora para agradecer todas as mensagens de apoio, carinho e acolhimento que eu tenho recebido sem parar desde ontem. Agradecer também o apoio incondicional da Rádio BandNews FM e do Grupo Bandeirantes de Comunicação, desde o primeiro momento, com posicionamento público e empatia diante da situação.

No momento em que fiz minha pergunta, eu iria fazer dois questionamentos, um sobre o Mayke e outro sobre a convocação do Estêvão. Como houve o início de uma resposta, parei de falar por respeito ao entrevistado. Quando as palavras começaram a ser ditas, confesso que não soube como reagir e apenas pensei em focar na finalização do meu trabalho.

Deixando o estádio, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, inclusive, com o técnico Abel Ferreira.

Saio deste episódio triste, porque nunca passei por uma experiência desagradável como essa em 17 anos de profissão, mas me sentindo fortalecida como profissional e, principalmente, como mulher. O apoio e o acolhimento recebidos têm sido fundamentais para mim neste momento.

A jornalista já havia se posicionado sobre o caso anteriormente em momento anterior, neste mesmo dia. Contudo, decidiu voltar a comentar sobre o episódio.

Relembre o episódio machista de Abel Ferreira

A resposta do treinador ocorreu na coletiva de imprensa, após a vitória de goleada do Palmeiras por 5 a 0 sobre o Cuiabá, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O duelo foi válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e ocorreu no último sábado (24).

Abel interrompeu Alinne quando ela ainda buscava a atualização da situação do lateral-direito Mayke. Afinal, o jogador precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do embate e chorou no banco de reservas. O comandante declarou que só devia satisfação a apenas três mulheres: sua mãe, esposa e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

“Mais uma lesão. Eu tenho que dar satisfações a três mulheres só: minha mãe, minha mulher e a presidente Leila. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Por que perdeu, por que lesionou? As únicas. Os outros podem falar, se manifestar, elogiar ou criticar, o treinador tem que saber ouvir elogios e críticas”

O técnico também se manifestou sobre o caso, no último domingo (25). Ele postou um comunicado em suas suas redes sociais e confessu que teve um gesto infeliz. Além disso, classificou o episódio como um mal-entendido. Inclusive, destacou que ligou para a repórter para se desculpar. De acordo com o técnico, a sua afirmação não foi especificamente uma resposta para a pergunta de Alinne. O português frisou que, em entrevistas coletivas, visa esclarecer o questionamento de todos os presentes com suas declarações.

“Quando concedo uma entrevista coletiva, entendo que não estou respondendo diretamente à repórter, ou ao repórter, que me faz a pergunta, mas sim a todos os presentes na conferência e também aos nossos atletas e torcedores”, concluiu.

Palmeiras concentra atenções no Campeonato Brasileiro

No atual cenário, o Palmeiras e o técnico Abel Ferreira disputam apenas o Campeonato Brasileiro. O time sofreu eliminações em outras duas competições: a Copa do Brasil e a Libertadores. O Alviverde volta a campo no próximo domingo (1), quando enfrenta o Athletico, na Ligga Arena, pela 25ª rodada da Série A.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.