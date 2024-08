Flamengo fecha com Alex Sandro, e contrato deve ser assinado nesta segunda

Com as pendências burocráticas resolvidas, Alex Sandro se torna o segundo reforço do Flamengo nesta janela de transferências. Inclusive, a expectativa é que o lateral-esquerdo de 33 anos assine seu vínculo com o Rubro-Negro, com vigência até dezembro de 2026, nas próximas horas e seja, enfim, oficializado pelo clube.

Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, e Bruno Spindel, diretor executivo, estão na Europa e optaram por iniciar a busca por reforços em Portugal, com Alex Sandro. Uma reunião que ocorreu no último domingo (25), dia da vitória sobre o Bragantino, selou as pendências burocráticas da negociação e se encerrou com a contratação.

O primeiro reforço deste meio de ano, Michael, fez sua reestreia pelo Flamengo com gol e vitória sobre o Bragantino, pelo Brasileirão. O novo camisa 20 da Gávea esteve entre os titulares na partida do último domingo (25), no Maracanã, que terminou com triunfo rubro-negro por 2 a 1.

Flamengo fecha com Alex Sandro

Conforme noticiado pelo GE, todos termos e burocracias entre Flamengo e Alex Sandro estão resolvidos, e o anúncio do atleta deverá ocorrer nos próximos dias. Restam apenas formalidades na negociação, como assinatura e fotos oficiais como reforço do clube carioca.

Brasileiro que mais vezes vestiu a camisa da Juventus, da Itália, Alex Sandro não atua desde maio. O lateral, no entanto, vinha mantendo a forma e treinando nas estruturas do Portimonense, em Portugal. Ele morou no país português por quatro anos – período em que defendeu o Porto.

O lateral-esquerdo marcou seu nome na história da Juventus ao se tornar o brasileiro que mais vezes defendeu o clube italiano. Foram 327 partidas e 47 participações em gols: 31 assistências e 16 bolas na rede.

Janela de transferências

A dupla de dirigentes do Flamengo ainda trabalha com duas prioridades, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. O meia do Southampton, aliás, deve ser o próximo atleta a se reunir com Marcos Braz e Bruno Spindel na Europa. De acordo com o jornalista Bruno Lemos, há uma expectativa pela assinatura do contrato entre terça e quarta-feira.

A situação de Gonzalo Plata, por outro lado, envolve o jogo duro do Al-Sadd. O clube saudita não conta com o jogador para o decorrer da temporada, mas também não pretende facilitar a saída por menos de 12 milhões de dólares, segundo o site ‘El Fubolero’. O Flamengo pretende negociá-lo por algo em torno de oito milhões de dólares.

