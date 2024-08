Jornalista aponta ‘maior ameaça’ ao Fortaleza, líder do Brasileirão

O desempenho irretocável do Fortaleza nos últimos cinco jogos o levou novamente à ponta da tabela do Brasileirão 2024, com 48 pontos. Botafogo, que soma 47, Palmeiras e Flamengo, ambos com 44, aparecem na cola do Tricolor pela disputada liderança da competição. Porém, para o jornalista PVC, somente um desses três tem poderio suficiente para servir de ameaça aos planos de Vojvoda.

Em sua análise sobre a vitória do Flamengo sobre o Bragantino, por 2 a 1, PVC destacou o Rubro-Negro como ”maior candidato ao título brasileiro”. O palpite do jornalista não se baseia no desempenho, avaliado por ele como razoável, mas pela tabela útil, pelos jogadores e por pontos perdidos dos adversários. Vale frisar que o Mais Querido tem um jogo a menos em relação a Botafogo e Palmeiras, que somam 47 e 44 pontos, respectivamente.

“O Flamengo não joga em nível de demonstração o que aqui e diz, mas é o maior candidato ao título brasileiro”, disse.

Análise PVC

O Flamengo venceu, mas não convenceu, segundo a análise de PVC. Soube até ser dominante ao Bragantino, porém sem conseguir mostrar qualquer nota de brilhantismo durante a vitória por 2 a 1, no Maracanã. E, novamente, pecou no sistema defensivo rubro-negro pelo alto.

No entanto, mesmo em meio às atuações frustrantes ao olhar do torcedor, o Flamengo se mantém com peças fortes no elenco. O grupo formado e a chegada de reforços tornam, na visão de PVC, o Rubro-Negro o maior postulante ao título desta edição do Brasileiro.

“O Flamengo vence, não convence e ameaça. Por pontos perdidos, se torna segundo colocado, abaixo do Fortaleza. O Tricolor de Aço perdeu 21 pontos, o Flamengo e o Botafogo 25, o Palmeiras 28. O Flamengo tem a tabela útil e os melhores jogadores também. A olho nu, não se percebe. A torcida não se encanta. Mas o Flamengo é o maior candidato ao título Brasileiro de 2024, neste momento”, avaliou.

Brasileirão 2024

A 25ª rodada do Brasileirão pode clarear ainda mais os caminhos da disputa pelo título brasileiro de 2024. Isso porque Fortaleza e Botafogo, líder e vice, se enfrentam em um confronto direto pela ponta da tabela de classificação. O duelo acontecerá no próximo sábado, às 21h, no Nilton Santos.

O Palmeiras, terceiro colocado, vai à Ligga Arena para encarar o Athletico, no domingo, às 16h. O Flamengo, por sua vez, também vai atuar como visitante na rodada e viaja até São Paulo para enfrentar o Corinthians. O clássico entre as maiores torcidas do país acontece no mesmo dia e horário da partida entre o Alviverde paulista e o Rubro-Negro paranaense.

