Flamengo anuncia a contratação do lateral-esquerdo Alex Sandro

O Flamengo anunciou, no início da tarde desta segunda-feira (26), a contratação do lateral-esquerdo Alex Sandro. Livre no mercado de transferências após deixar a Juventus, da Itália, o jogador de 33 anos assinou com o clube carioca até dezembro de 2026.

Ele chegará ao Rio de Janeiro no decorrer desta semana para iniciar a sua passagem no Rubro-Negro.

A negociação entre as partes foi finalizada após Marcos Braz e Bruno Spindel, dirigentes do Flamengo, viajarem para Portugal. Os membros da cúpula rubro-negra conversaram pessoalmente com o jogador, que aceitou a oferta.

Alex Sandro reforça a lateral esquerda com a ausência de Viña

O Flamengo foi ao mercado para repor a perda de Matías Viña, que está fora do restante da temporada por conta de lesão. Dessa forma, os rubro-negros viram Alex Sandro como a reposição ideal. O jogador retorna ao Brasil após uma trajetória de 10 anos na Juventus, com 327 jogos e 16 gols.

