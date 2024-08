Michael vive grande noite em reestreia pelo Flamengo. Veja como foi!

A vitória do Flamengo por 2 a 1 diante do RB Bragantino, no domingo (25), contou com a reestreia de Michael. Aliás, o camisa 30, que abriu o placar no Maracanã, foi fundamental na vitória rubro-negro. A reportagem do Jogada10 acompanhou de perto o retorno do Robozinho ao Rubro-Negro e mostra para você como foi.

A celebração dos torcedores pelo retorno de Michael começou logo na chegada do ônibus da delegação no Maracanã. O nome do jogador foi um dos mais gritados pelos torcedores.

Michael deu show no aquecimento

Os rubro-negros estavam ansiosos para ver o atacante pisar novamente no gramado do Maracanã. O sentimento, aliás, era o mesmo por parte do jogador. Logo que entrou para o trabalho de aquecimento, o atacante fez um show com a bola no pé, com direito a embaixadinha e bola atrás do pescoço.

Primeiro gol na reestreia

O gol de Michael saiu logo aos 16 minutos, quando o atacante, de cabeça, aproveitou cruzamento de Luiz Araújo. A forma como foi o gol, aliás, foi motivo de brincadeira por parte do jogador na zona mista (veja abaixo).

Na comemoração, após fazer a tradicional comemoração do “Si”, a mesma de Cristiano Ronaldo, Michael fez um coração com as mãos para a torcida do Flamengo. Afinal, o clima era de festa!

Brincadeira na zona mista

O cara do jogo, Michael foi o escolhido para falar com a imprensa na zona mista. Com o sorriso estampado no rosto, o jogador brincou sobre a forma como fez o gol, de cabeça, por conta do seu tamanho (1,66 m).

“Quem vai acreditar que um anão vai fazer gol de cabeça? Impossível”, brincou.

Números de Michael contra o RB Bragantino

Michael foi um dos destaques na vitória de domingo. Contra o Massa Bruta, ele finalizou três vezes, duas no gol. Além disso, deu um passe decisivo, três cortes, um desarme e uma interceptação. Os números são do site “Sofascore”.

Elogios de Matheus Bachi

Matheus Bachi, filho e auxiliar técnico de Tite, ficou a beira do gramado na partida contra o RB Bragantino, por conta do problema de saúde que seu pai teve após jogo na Bolívia. Na coletiva de imprensa, ele elogiou a atuação do camisa 30.

“Jogador que tem característica de drible e finalização sempre vai trazer algo diferente pra equipe. Foi o que ele conseguiu. Além disso, os movimentos de último terço, entrada de área, participação em bolas de cruzamento são uma marca dele. Aliás, vinha fazendo no Al-Hilal, fez no Flamengo e na carreira inteira. Lógico, ainda vai desenvolver mais ao começar a conhecer nosso elenco. Fez uma grande partida, feliz por ele voltar bem, estar disponível, ter feito o gol e se entregue à equipe, que é o principal”, detalhou.

