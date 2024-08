A dois dias do início, está quase tudo pronto para os Jogos Paralímpicos

Como estão os preparativos a dois dias da cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos (de 28 de agosto a 8 de setembro em Paris)?

Cerimônias: surpresas e música eletrônica

Organizada pelo diretor artístico Thomas Jolly, a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos, que começa às 18h GMT (15h em Brasília), ainda não revelou todos os seus segredos.

Entre o que já se sabe: uma cerimônia no coração da cidade, um desfile na Champs-Elysées e show na Place de la Concorde.

Chamado Paradoxo, o espetáculo destacará "todos os corpos", disse Jolly.

A assinatura musical será mais uma vez de Victor Le Masne, compositor do hino dos Jogos Olímpicos, enquanto a coreografia é do sueco Alexander Ekman.

Na cerimônia de encerramento, no dia 8 de setembro, no Stade de France, uma apresentação de música eletrônica contará com 24 artistas e DJs, incluindo Jean-Michel Jarre, grande nome do eletrônico, acompanhado por outras figuras da French House.

Trânsito complicado dia 28; 25.000 policiais

Na sexta-feira passada, o chefe de polícia de Paris, Laurent Nuñez, previu um trânsito "complicado" na próxima quarta-feira, quando um perímetro de segurança antiterrorismo será ativado a partir das 7h locais, com restrições de circulação.

São esperadas 50 mil pessoas na cerimônia, com 15 mil lugares abertos ao público em uma das extremidades da Champs-Élysées.

Ao longo do evento serão mobilizados até 25 mil policiais e guardas, além de 10 mil agentes de segurança privada e 8 mil da operação antiterrorismo Sentinelle.

Recorde de delegações

Quase 4.400 atletas participarão dos Jogos, representando um total de 168 delegações, incluindo uma equipe de refugiados, um recorde, anunciou o Comitê Paralímpico Internacional (ICC).

Eritreia, Kosovo e Ilhas Kiribati serão os novos países participantes. Haverá também recorde de participação feminina, com quase 2 mil mulheres (1.983), o dobro de Sydney-2000 (988).

Vila Paralímpica

A Vila Paralímpica, a mesma dos Jogos Olímpicos, abriu as portas na quarta-feira. Abrigará 9 mil pessoas, entre atletas, agentes administrativos, auxiliares, médicos e fisioterapeutas.

No fim de semana passado, a vila já havia recebido "três quartos" dos hóspedes, disse à AFP Ludivine Munos, responsável pela integração paralímpica no Comitê Organizador Paris 2024 (COJO).

Construída para ser acessível, recebeu algumas modificações adicionais, como assentos sanitários e outras soluções de mobilidade, além de um centro de reparos de próteses. Seu tamanho foi reduzido, pois o número de ocupantes é menor em relação aos Jogos Olímpicos.

Venda de ingressos em alta

Depois de um início discreto, os Jogos Olímpicos impulsionaram a venda de ingressos para os Jogos Paralímpicos e no domingo superou 1,9 milhão de bilhetes vendidos, informou o COJO.

Várias modalidades serão realizadas em locais muito populares, como o Grand Palais (esgrima em cadeira de rodas), Versalhes (hipismo paralímpico) e a Torre Eiffel (futebol de cegos).