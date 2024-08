Atlético inicia semana com expectativas em relação a Hulk e dúvidas sobre lateral e zagueiro

O Atlético começa mais uma semana crucial, com um jogo decisivo marcado para quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O clube mineiro aguarda ansiosamente o retorno de Hulk para esta partida.

O atacante já entrou no período de transição, a etapa entre o departamento médico e o retorno completo aos gramados. A expectativa é que ele esteja disponível para o confronto com o Tricolor Paulista, embora essa participação ainda não esteja confirmada.

Hulk sofreu uma grave lesão na panturrilha direita no dia 31 de julho e tem sido ausência constante desde então. Inicialmente, o prognóstico era de retorno apenas em setembro. No entanto, ele tem se submetido a um tratamento intensivo, com sessões diárias na Cidade do Galo e em casa à noite.

Enquanto o Atlético sonha com o retorno de Hulk, o técnico Gabriel Milito enfrenta dúvidas em relação ao zagueiro Junior Alonso e ao lateral-direito Saravia. O argentino sofreu uma pancada durante o jogo contra o Fluminense e teve que ser substituído no último sábado. Já Junior Alonso não participou da partida devido a um incômodo no joelho direito.

Além disso, o Atlético não poderá contar com Zaracho, que está em tratamento médico. Fausto Vera e Deyverson também estão fora do jogo, pois já disputaram a Copa do Brasil por Corinthians e Cuiabá, respectivamente.

A provável escalação do Galo é: Everson; Saravia (ou Mariano/Bruno Fuchs), Battaglia, Alonso (ou Lyanco) e Arana; Otávio, Alan Franco, Scarpa, Bernard, Paulinho e Hulk (ou Vargas).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.