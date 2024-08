Líder do Brasileirão, Fortaleza tem o melhor CEO de clube de futebol da América do Sul

Após vencer o Corinthians por 1 a 0, o Fortaleza assumiu a liderança da competição. Aliás, a primeira equipe nordestina a atingir tal feito no segundo turno do Brasileirão. Com crescentes resultados nos últimos anos, o Leão tem apostado num projeto de longo prazo, com Marcelo Paz à frente do clube desde 2017. O executivo foi eleito, na última sexta-feira (23), pela Confut Sudamericana, o melhor Profissional de Direção Executiva Geral (CEO/Presidente) do continente.

O evento debateu as tendências e desafios da indústria do futebol sul-americano. Além disso, também distribuiu premiações em 20 categorias, com o objetivo de reconhecer o trabalho dos profissionais do mercado da bola. Marcelo Paz foi eleito ao concorrer com os executivos Jorge Pablo Brito, do River Plate, e Leila Pereira, do Palmeiras.

“É importante ressaltar que esse não é um prêmio, ao meu ver, que seja válido para a temporada 2024, e sim de um trabalho de muitos anos. Um trabalho coletivo que fez com que o clube crescesse, que a gente também evoluísse como profissional e como ser humano, para assim, estar à frente desse projeto do Fortaleza, que faz bem ao futebol brasileiro e sul-americano”, disse o executivo, CEO do Fortaleza.

Sucesso do Fortaleza nos últimos anos

De fato, o clube vem alcançando marcas inéditas nos últimos anos, como o tricampeonato da Copa do Nordeste (2019, 2022 e 2024). Além disso, o pentacampeonato cearense (2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), a disputa da Copa Libertadores pela primeira vez na história em 2022 e o vice-campeonato da Sul-Americana em 2023.

No momento, além da liderança no Brasileirão, destaca-se como um dos clubes de menor investimento para montar o elenco. Afinal, entre receitas, custos com futebol e valuation, gasta menos 3,8X menos que o Flamengo e 3,2X menos que o Palmeiras, segundo recente estudo da Sports Value.

Marcelo Paz tornou-se CEO no Fortaleza após o clube virar SAF, em setembro de 2023. Em termos financeiros, somente no último ano, o trabalho à frente do “Laion” ainda rendeu, ao clube, o maior faturamento da história de uma equipe do Nordeste, com cerca de R$ 371 milhões.

