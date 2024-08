Perfil da Libertadores exalta conquista do Vasco, que completa 26 anos

Los jugadores del equipo brasileno Vasco da Gama celebran su triunfo sobre el equipo ecuatoriano Barcelona en Guayaquil, Ecuador 26 de Agosto. Vasco da Gama vencio a Barcelona 2-1 por y se consagro campeon de la Copa America. Brazil's Vasco da Gama players celebrate their Copa Libertadores win over Ecuador's Barcelona in Guayaquil, Ecuador, 26 August. Vasco da Gama won 2-1. AFP PHOTO Edison RIOFRIO (Photo by EDISON RIOFRIO / AFP) - (crédito: AFP)

A conquista da Libertadores por parte do Vasco completa, nesta segunda-feira (26), 26 anos. E o perfil da competição no X (antigo Twitter) aproveitou o aniversário, então, para exaltar o título vascaíno, conquistado diante do Barcelona-EQU, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil em 26 de agosto de 1998, ano do centenário do clube.

Na ocasião, o Vasco venceu o duelo da volta por 2 a 1, gols de Luizão e Donizete, confirmando, assim, a vantagem imposta no jogo de ida, em vitória por 2 a 0, também com gols da dupla. A campanha é extremamente exaltada exatamente por ocorrer poucos dias após o aniversário de 100 anos do Cruz-Maltino e, claro, pela força dos adversários.

Campanha do Vasco

E a conquista não foi fácil. Afinal, a equipe de São Januário precisou eliminar os três campeões anteriores na fase de mata-mata antes de chegar à final. Nas oitavas, eliminou o campeão corrente Cruzeiro (2 a 1 em São Januário; 0 a 0 no Mineirão). Depois, passou pelo Grêmio, que vencera o torneio em 1995. Após 1 a 1 em Porto Alegre, no antigo Olímpico, o Vasco venceu por 1 a 0, em São Januário – gol do atual presidente Pedrinho, que também marcou no RS.

Já na semifinal, então, a vítima foi o River Plate, vencedor da edição de 1996. No Caldeirão cruz-maltino, vitória por 1 a 0 graças a belo gol de Donizete. Na volta, uma partida que é mais marcada até mesmo do que a grande decisão. Afinal, o Vasco perdia por 1 a 0 e sofria pressão dos donos da casa. Até que, aos 37′ do segundo tempo, Juninho Pernambucano cobrou falta perfeita e fez um dos gols mais importantes da história do Gigante da Colina, garantindo o 1 a 1 e a vaga na final.

Contra o Barcelona, o Vasco era favorito. E, fazendo valer do seu favoritismo, venceu na ida por 2 a 0, assumindo grande vantagem para o jogo da volta. Em Guayaquil, nova vitória – esta, por 2 a 1 -, e o troféu rumando para São Januário pela primeira vez.

Vasco também faz exaltação

O Gigante da Colina não deixou passar em branco a comemoração. Também nesta segunda, o Vasco publicou em suas redes sociais, relembrando que a Libertadores de 1998 foi a segunda vez que o time conquistou a América do Sul.

Em 1948, o Cruz-Maltino venceu o Sul-Americano de Clubes Campeões, torneio que serviu de inspiração para a criação da Libertadores e da Champions League. Na ocasião, o time empatou em 0 a 0 com o River Plate (ARG) na última rodada e garantiu, assim, o título invicto, sendo o primeiro campeão continental do mundo.

