Médico do Atlético detalha cirurgia de Matias Zaracho

Rodrigo Lasmar é médico do Atlético e da Seleção Brasileira e deu detalhes sobre procedimento de Zaracho - (crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

O médico do Atlético, Rodrigo Lasmar, explicou o procedimento cirúrgico a que o meia Matias Zaracho foi submetido no último sábado, em Belo Horizonte.

Zaracho passou por uma cirurgia para tratar uma hérnia na região inguinal. No momento, não há previsão para seu retorno aos gramados.

“Ele vinha se queixando de dores na região púbica. Inicialmente, tentamos um tratamento conservador, que é a abordagem recomendada no início. O jogador apresentou melhora, mas, com a intensificação dos treinamentos, as dores retornaram e afetaram seu desempenho”, comentou Lasmar.

O médico acrescentou que o clube tentou todas as opções de tratamento não cirúrgico antes de optar pela operação. No entanto, essas abordagens não foram suficientes para resolver o problema.

“Exaurimos todas as possibilidades de tratamento conservador e, eventualmente, a cirurgia tornou-se a única alternativa para corrigir a hérnia esportiva na região inguinal. Temos uma expectativa positiva quanto a sua recuperação e esperamos que, em breve, Matías Zaracho esteja de volta ao grupo e jogando, que é o que ele faz de melhor”, afirmou.

Zaracho foi operado pelo cirurgião geral Diego Andrade e pelo ortopedista especializado em quadril esportivo João Lopo. Rodrigo Lasmar acompanhou o procedimento ao lado de Otaviano de Oliveira Júnior, outro médico do Atlético.

