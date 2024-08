Palmeiras terá o menor número de jogos no ano na era Abel Ferreira

O Palmeiras terá apenas o Campeonato Brasileiro para disputar até o restante da temporada. Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o Verdão tem todo o foco no torneio de pontos corridos. Contudo, a eliminação precoce nos mata-matas faz com que a equipe tenha o menor número de jogos em um ano completo na era Abel Ferreira.

Com mais 14 rodadas para disputar até o final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras poderá atingir os 67 jogos até o final de 2024. A goleada diante do Cuiabá foi o 53º do ano. Os números são os menores desde que Abel Ferreira chegou em 2020. Isso porque o Alviverde sempre teve mais de 70 jogos na temporada desde que o português chegou.

O ano mais cheio para o Palmeiras foi em 2021, quando entrou em campo em 91 oportunidades. Aquela ocasião foi atípica devido à pandemia de Covid-19. Algumas das competições disputadas em 2020 encerrarem somente no ano seguinte. Assim, o calendário alviverde ficou inflado.

Já nos anos seguintes, de 2022 e 2023, o calendário voltou ao normal, mas o Palmeiras conseguiu chegar longe nas competições. No primeiro ano fez 74 partidas, enquanto no ano seguinte, apenas um embate a menos.

Abel terá tempo para treinar o Palmeiras

Contudo, o calendário vazio faz com que Abel Ferreira consiga algo que sempre quis desde que chegou ao Brasil: tempo livre. Até o fim do Brasileirão, o Palmeiras deve ter cerca de dez semanas cheias apenas para treinar. Será a primeira vez que o treinador terá tanto tempo para trabalhar com a equipe. O que pode impulsionar para mais um título brasileiro.

