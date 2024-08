Comentarista do SporTV brinca sobre ‘passado’ de Yago Pikachu

Atualmente no Fortaleza, Yago Pikachu é um dos principais destaques do clube nordestino - (crédito: Foto: Divulgação/Fortaleza)

O atacante Yago Pikachu vive um momento de alta no Fortaleza. Autor do gol da vitória contra o Corinthians, no Castelão, no último domingo (25), pelo Brasileirão, o jogador foi alvo de uma ‘brincadeira’ do comentarista Lédio Carmona, do Grupo Globo. Vascaíno, o jornalista revelou sentir “saudade” de um dos destaques do Leão do Pici.

Pikachu foi convidado do programa Seleção SporTV para falar sobre o momento vivido pelo seu clube, que atualmente é o líder do Brasileirão. O apresentador André Rizek então passou a palavra para Lédio, que surpreendeu ao abrir sua interação com o atacante.

“Saudades”, brincou o jornalista, assumidamente torcedor do Vasco.

Pelo clube carioca, Yago Pikachu disputou 253 jogos, fez 40 gols e deu 20 assistências nas seis temporadas em que defendeu o Gigante da Colina (2015 a 2021).

Já pelo Fortaleza, o atacante soma 13 gols em 51 jogos na temporada.

