Copa do Brasil: Ingressos para jogo de ida entre Bahia e Flamengo estão esgotados

Grande público! Em quatro horas de venda, os ingressos para o público geral do jogo de ida entre Bahia e Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, foram esgotados. O jogo será na quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.

No momento, as únicas vagas restantes para o torcedor que quiser acompanhar a partida é no camarote Esquadrão Zone. Dessa forma, existe a expectativa que o recorde de público no estádio neste ano seja alcançado neste confronto contra o Flamengo. Atualmente, o recorde é de 48.267 pagantes, na derrota para o Cuiabá por 2 a 1, pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro.

Bahia e Flamengo na Copa do Brasil

O Bahia chegou às quartas de final após eliminar o Botafogo. O clube baiano empatou o primeiro jogo fora de casa e venceu o segundo com o apoio da sua torcida. Por outro lado, o Flamengo conseguiu a vaga em cima do Palmeiras. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida, mas perdeu o de volta. No entanto, conseguiu a classificação no placar agregado.

Agora, as equipes brigam por uma vaga na semifinal da competição. Ambas as equipes venceram os dois confrontos em casa nesta temporada pela Copa do Brasil – na terceira fase e nas oitavas de final.

Assim, o jogo de volta será no Maracanã, na quinta-feira (5), às 21h45.

