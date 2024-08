Depois de Alex Sandro, Flamengo fecha com mais um reforço

Depois de fechar com Alex Sandro, o Flamengo tem mais um reforço chegando nesta janela de transferências. O meia argentino Carlos Alcaraz, que estava no Southampton, vai assinar por cinco anos com o clube carioca, que, por sua vez, vai emprestar Victor Hugo. Os clubes acertaram os detalhes da negociação nesta segunda-feira (26).

Assim, o Rubro-Negro e o clube inglês já possuem um acordo verbal. Além do tempo de contato, o valor também já está definido: o Flamengo vai desembolsar 20 milhões de euros, ou seja, cerca de R$ 122 milhões pelo jogador. Essa será a contratação mais cara da história do clube em valores nominais. No entanto, o contrato só deve ser assinado nos próximos dias.

Além disso, Victor Hugo, meia do Rubro-Negro, segue envolvido na negociação. Porém, o jogador vai defender, por empréstimo, o Göztepe, clube turco que pertence ao mesmo grupo do Southampton.

Carlos Alcaraz: o novo reforço do Flamengo

Carloz Alcaraz começou a jogar futebol profissionalmente no Racing. E, em janeiro de 2023, seguiu para a Europa, para atuar no clube inglês. Um ano depois, foi por empréstimo para a Juventus, na Itália, onde fez 12 jogos. Ele não fez gol e deu uma assistência. O jogador retornou para a Inglaterra em junho de 2024. Além disso, o jogador atuou em dois jogos da seleção argentina, em 2023, sob o comando do treinador Lionel Scaloni. Ele não chegou a balançar as redes.



Dessa forma, o argentino é o terceiro reforço do Rubro-Negro nesta janela de transferências. O clube carioca também acertou o retorno do atacante Michael, que já estreou e, inclusive, fez gol na vitória por 2 a 1 contra o Bragantino no domingo (25), e, na manhã desta segunda-feira (26), anunciou a contratação do lateral Alex Sandro.

