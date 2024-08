D’Alessandro e Mazzuco chegam ao Inter com a meta de finalizar temporada de forma positiva

O Inter apresentou seus novos membros da diretoria em coletiva, nesta segunda-feira (26). Tratam-se do ex-jogador D’Alessandro e André Mazzuco. O primeiro, ídolo da torcida colorada assume o cargo de diretor esportivo, enquanto o segundo será o diretor de futebol. O primeiro contato ocorre um dia depois da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Beira-Rio. Exatamente para contribuir na principal missão de ambos, melhorar o ambiente. Além de encerrar a temporada da equipe de forma positiva.

Assim, o ex-meio-campista celebrou o retornou à equipe onde tem extrema identificação. Ele classificou o Internacional como um membro da sua família.

“Para mim é uma honra, um prazer e um privilégio voltar à minha casa, voltar ao Beira-Rio. O Inter faz parte, obviamente, da minha família. A minha volta é priorizando o clube. Aceitei o convite porque o presidente Alessandro me ligou, a gente conversou muito. Daqui a pouco vão me perguntar da dívida. O que menos se falou foi da dívida. Falamos de muitas coisas. Vamos trabalhar juntos pelo clube do clube”, detalhou D’Alessandro.

Dívida entre Inter e o ídolo

A dívida que o novo dirigente cita se refere ao período em que ainda defendia o Inter. No caso, o clube tem um débito com o ex-jogador de aproximadamente R$ 1,5 milhão, que está sendo quitado de maneira parcelada. A situação causou desentendimento com o próprio presidente, Alessandro Barcelos. No entanto, segundo alegação do argentino, eles fizeram as pazes.

“Eu estou aqui para ajudar, por isso aceitei o convite. Eu me sinto capacitado. Não foi contratado um ex-atleta. O que eu fiz para o clube ficou pra trás. Sobre o presidente, a gente vai confiando mais um no outro. O torcedor pode ficar tranquilo que trabalho e cobrança não vão faltar. Os jogadores sabem disso, já deixei claro para eles como as coisas vão ser internamente”, acrescentou.

D’Alessandro aproveitou a oportunidade para dar confiança a Roger Machado pelo trabalho que vem desenvolvendo. Mesmo assim, mandou um recado aos jogadores que é necessário a dedicação deles para ter o apoio da torcida.

“O treinador tem que trabalhar tranquilo, tem que saber que o diretor esportivo está aqui para facilitar o trabalho dele, mas o grupo tem que entender a história do clube. Nós temos que transmitir de dentro pra fora, não só esperar que a torcida lote o Beira-Rio. Nós podemos pedir ao torcedor? Podemos, mas nós temos que entregar. Jogador que não quer sofrer pressão e ser cobrado, errou de profissão”, ressaltou o ex-atleta argentino.

Primeiro trabalho como dirigente

O ex-meio campista também foi questionado sobre sua primeira experiência como diretor no Cruzeiro, ainda na gestão do Ronaldo.

“Eu trabalhei ano passado em uma SAF, que é totalmente diferente. Trabalhei com a nomenclatura de coordenador de futebol, com a sub-20, trabalhando com o profissional, foi uma experiência muito legal, só que aqui é diferente? Temos os melhores elencos dos últimos anos, mas nós temos que ter um time, temos que ter um grupo, e isso não é fácil de conseguir. Todo mundo tem que suar a camisa. Futebol é trabalho”, concluiu.

André Mazzuco adota mesmo discurso de defesa ao trabalho de Roger

Além disso, o diretor de futebol André Mazzuco seguiu o mesmo roteiro de D’Alessandro e defendeu a filosofia de trabalho que vem sendo implantada. Especialmente com o trabalho de Roger Machado.

“Fico muito feliz, muito grato e muito privilegiado em estar aqui neste momento no Inter. Eu sou um cara que acredita muito nos processos, acredito muito na continuidade. No futebol brasileiro, temos essa cultura imediatista e isso tem que ser combatido”, esclareceu o novo dirigente.

Em seguida, ele fez promessa de grandes mudanças no Internacional para o futuro.

O presidente fala muito de transparência, verdade e propósito. Estamos juntando essas palavras para fazer algo substancial para o clube”, complementou.

Inter dá indícios de recuperação no Campeonato Brasileiro

A vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Beira-Rio, no último domingo (25), também deu um alívio para o Colorado. Isso porque permitiu que a equipe alcançasse os 28 pontos e subisse para a 11ª posição. No caso, ainda com quatro jogos a menos. O triunfo também permitiu o time abrir uma vantagem de seis pontos para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Vitória. Posteriormente, o Inter voltará a campo coincidentemente contra a Raposa, em duelo atrasado pela quinta rodada da Série A. O embate vai ocorrer no Mineirão, às 19h30, na próxima quarta-feira (28).

