Santos inicia preparação para duelo contra a Ponte Preta. William retorna

O Santos iniciou nesta segunda-feira (26), a preparação para o duelo contra a Ponte Preta. Os times se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30, na Vila Viva Sorte. pela 24° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. E para a partida, o técnico Fábio Carille deve ter o retorno do atacante William Bigode.

O elenco se reapresentou durante a manhã, no CT Rei Pelé. Os jogadores que iniciaram a partida contra o Amazonas realizaram uma atividade leve no gramado. O restante dos atletas participaram de um treino técnico. O atacante, que ficou fora do jogo contra o Amazonas pro conta de dores no joelho esquerdo, treinou com o restante do grupo sem restrições.

Assim, ele deve ser mais uma opção para o sistema ofensivo do Peixe. Contra o Amazonas, o recém-chegado Wendel Silva começou a partida como titular. Julio Furch entrou no segundo tempo, mas os centroavantes não conseguiram balançar as redes.

Além de William, o técnico Fábio Carille deverá contar com os retornos dos laterais-direitos JP Chermont e Hayner, além do atacante Pedrinho. Afinal, o trio cumpriu suspensão no duelo contra o Amazonas e está liberado para atuar. Em contrapartida, o treinador do Peixe não terá o lateral-esquerdo Escobar à disposição, expulso na última partida. O garoto Souza deve ganhar uma oportunidade no time titular.

Provável Santos contra a Ponte Preta

Um provável Santos para o duelo contra a Ponte Preta tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Souza (Hayner); João Schmidt, Sandry (Diego Pituca) e Giuliano; Otero (Pedrinho), Guilherme e Wendel Silva.

