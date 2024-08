Futebol europeu reage à morte de Sven Eriksson

O ex-treinador da Inglaterra Sven Goran Eriksson teve morte confirmada, aos 76 anos, nesta segunda-feira (26). Aposentado, o técnico não resistiu às consequências de um câncer terminal no pâncreas, diagnosticado há dois anos. Além da seleção inglesa, o profissional teve passagens de destaque por Benfica, em Portugal, e Lazio, na Itália. Dessa maneira, o Jogada10 apresenta nesta matéria a repercussão do futebol europeu à sua morte.

Benfica

“É com profundo pesar que o Sport Lisboa e Benfica lamenta a morte de Sven Goran Eriksson, aos 76 anos de idade. Descanse em paz, Míster”, escreveu o Benfica em suas redes sociais.

É com profundo pesar que o Sport Lisboa e Benfica lamenta a morte de Sven-Göran Eriksson, aos 76 anos de idade. Descanse em paz, Míster ????#EPluribusUnum pic.twitter.com/U3LQU6J4Jl — SL Benfica (@SLBenfica) August 26, 2024

Lazio

A Lazio homenageou Sven Goran Eriksson lembrando-o como um “homem íntegro, requintado e elegante” e como “o treinador de maior sucesso da história” do clube.

“Ele não foi apenas o treinador mais vitorioso da história da Lazio, mas, acima de tudo, um homem íntegro e uma pessoa de grande elegância, qualidades que soube combinar com a clássica autoconfiança nórdica”, destacou o presidente da Lazio, Claudio Lotito, em comunicado oficial no site do clube.

????????????????-????????????????????? ????????????????????????????????, ????????????????-???????????????? Grazie per tutto ciò che hai fatto per noi, mister ???? pic.twitter.com/el0htTyfYq — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 26, 2024

Federação Inglesa

“Estamos profundamente tristes de que Sven Goran Eriksson, que comandou o #ThreeLions de 2001 a 2006, tenha falecido aos 76 anos. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos neste momento. Descanse em paz, Sven. Você fará muita falta”, diz o comunicado da Federação Inglesa.

We are deeply saddened that Sven-Göran Eriksson, who managed the #ThreeLions from 2001 to 2006, has passed away aged 76. Our thoughts are with his family and friends at this time. Rest in peace, Sven. You will be greatly missed ?? pic.twitter.com/aLtqWAG8K4 — England (@England) August 26, 2024

Príncipe William, também presidente da Federação Inglesa

«Triste saber do falecimento de Sven Goran Eriksson. Encontrei-me com ele várias vezes enquanto treinador da Inglaterra e fiquei sempre impressionado com o seu carisma e paixão pelo jogo. Os meus pensamentos estão com a sua família e amigos. Um verdadeiro cavalheiro do desporto. W»

Sad to hear about the passing of Sven-Göran Eriksson. I met him several times as England manager and was always struck by his charisma and passion for the game. My thoughts are with his family and friends. A true gentleman of the game. W — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 26, 2024

Federação da Suécia

“Descanse em paz, Sven Goran Eriksson (1948–2024) – um dos grandes do futebol sueco. Primeiro técnico estrangeiro da Inglaterra (2001–2006), também levou o IFK Gothenburg ao título da Copa da Uefa em 1982 e guiou a Lazio ao título da Série A em 2000”.

Rest in peace, Sven-Göran Eriksson (1948-2024) – one of Sweden’s soccer greats. The first overseas manager of England (2001-2006), he also coached IFK Gothenburg to the UEFA Cup title in 1982, and guided Lazio to the Serie A title in 2000. ????: Björn Larsson Rosvall/TT pic.twitter.com/LMKGxlT3oz — Sweden (@Sweden) August 26, 2024

Uefa

“Em nome da comunidade do futebol europeu, todos na UEFA estão profundamente tristes ao saber do falecimento de Sven Goran Eriksson. Uma figura querida no esporte, Sven foi vencedor da Copa da UEFA como treinador do IFK Göteborg em 1982, antes de levar a Lazio à conquista da Taça dos Clubes Vencedores de Taças em 1999. Descanse em paz, Sven.”

On behalf of the European football community, everybody at UEFA is deeply saddened to learn of the passing of Sven Göran Eriksson. A beloved figure in the game, Sven was a UEFA Cup winner as coach of IFK Göteborg in 1982 before leading Lazio to the UEFA Cup Winners’ Cup in 1999.… pic.twitter.com/ZlNSFftl97 — UEFA (@UEFA) August 26, 2024

Presidente da Fifa

“É com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento de Sven Goran Eriksson. Como treinador, ele foi, ao mesmo tempo, um grande inovador e um verdadeiro embaixador do nosso belo jogo, tendo conquistado competições nacionais em três países europeus diferentes, além de dois títulos continentais com o Gotemburgo e a Lazio. Com uma influência global, sua carreira também incluiu o comando de seleções em quatro continentes diferentes, com passagens pela Inglaterra, México, Costa do Marfim e Filipinas.

Como pessoa do futebol, ele sempre liderou com entusiasmo e um sorriso no rosto. Em nome da FIFA e da nossa comunidade mundial, envio minhas condolências à família e aos amigos de Sven Goran neste momento difícil.”

Roma

“O #ASRoma lamenta o falecimento de Sven Goran Eriksson. Ele liderou os Giallorossi de 1984 a 1987, vencendo uma Copa da Itália. Nossos pensamentos estão com sua família neste momento de dor.”

L’#ASRoma piange la scomparsa di Sven Goran Eriksson. Ha guidato i giallorossi dal 1984 al 1987 conquistando una Coppa Italia. Il nostro pensiero va ai suoi familiari in questo momento di dolore. pic.twitter.com/5DnqI5U4B3 — AS Roma (@OfficialASRoma) August 26, 2024

Liverpool

“Descanse em paz, Sven Goran Eriksson. Os pensamentos de todos no clube estão com a família e os amigos de Sven neste momento extremamente triste.”

Rest in peace, Sven-Göran Eriksson. The thoughts of everyone at the club are with Sven’s family and friends at this extremely sad time. pic.twitter.com/vn5qkn5RWc — Liverpool FC (@LFC) August 26, 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.