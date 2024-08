Izquierdo: secretário de Esporte do Uruguai revela problema no passado

Izquierdo em ação pelo Nacional (URU): de acordo com Bauzá, jogador já teve arritmia detectada antes - (crédito: Foto: Eitan Abramovich/AFP via Getty Images)

Internado desde o duelo entre São Paulo e Nacional (URU), o zagueiro Juan Manuel Izquierdo enfrentou uma arritmia há 10 anos, quando era atleta do Atlético Cerro. A revelação foi feita nesta segunda-feira (26) por Sebastián Bauzá, secretário nacional de Esporte do Uruguai, durante participação no programa ‘Minuto 1’, da rádio Carve Deportiva.

De acordo com Bauzá, um exame foi feito com Izquierdo através do programa de governo ‘Gol para o Futuro’, que trabalha com as categorias de base de todos os clubes do país desde 2009.

“Há 10 anos, foram feitos exames com o elenco do Cerro, onde jogava o Juan Izquierdo naquele momento. Ele passou por um eletrocardiograma. Juan tinha 17 anos, tinha uma pequena arritmia e foi informado” — revelou o secretário, que ressaltou ainda que uma arritmia não impossibilita a prática de futebol.

“Há que se controlar, e estamos seguros que os médicos dos diferentes clubes por onde ele passou controlaram isso”.

Problema de arritmia com Izquierdo e estado de saúde

Izquierdo está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 22 de agosto. O zagueiro de 27 anos caiu no gramado aos 39 minutos do segundo tempo da partida entre o Tricolor e a equipe uruguaia. Ele teve uma arritmia cardíaca. Assim que perceberam a gravidade da situação, os jogadores solicitaram a entrada da ambulância em campo. O uruguaio chegou ao Albert Einstein, mas voltou a perder a consciência no hospital. Ele recebeu atendimento de emergência e foi estabilizado.

Contudo, de acordo com o boletim médico mais recente, o jogador teve “progressão do comprometimento cerebral” e está sob dependência de “ventilação mecânica”.

