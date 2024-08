Italiano: Juventus bate Verona com dois de Vlahovic e assume liderança

O Campeonato Italiano 2024/25 tem um novo líder. A Juventus não tomou conhecimento do Verona, nesta segunda-feira (26), e mesmo fora de casa, conquistou uma vitória por 3 a 0, que colocou a Velha Senhora na ponta da tabela, como única equipe com 100% de aproveitamento após duas rodadas do Calcio. O grande destaque da partida foi o atacante Vlahovic, com dois gols marcados. Além disso, Savona também deixou sua marca no Estádio Marcantonio Bentegodi.

Dessa maneira, o time comandado pelo técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta é o líder do Campeonato Italiano 2024/25, com seis pontos conquistados em duas rodadas.

Por outro lado, o Verona conheceu sua primeira derrota na competição e aparece na 11ª posição, com os três pontos conquistados na primeira rodada.

Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano

Sábado (24)

Parma 2×1 Milan

Udinese 2×1 Lazio

Inter de Milão 2×0 Lecce

Monza 0x1 Genoa

Domingo (25)

Torino 2×1 Atalanta

Fiorentina 0x0 Venezia

Napoli 3×0 Bologna

Roma 1×2 Empoli

Segunda-feira (26)

Cagliari 1×1 Como

Hellas Verona 0x3 Juventus

