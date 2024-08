Conmebol irá julgar Flamengo e Tite por atrasos em jogo

A Conmebol irá julgar o Flamengo e o técnico Tite por atrasos no duelo com o Bolívar, na última quinta (22), pela Libertadores. O Rubro-Negro tem até às 12h (de Brasília) do dia 30 deste mês para apresentar sua defesa para a entidade. Multas para casos como este podem ultrapassar o valor de 50 mil dólares (R$ 274 mil, na cotação atual).

Os motivos para a notificação recebida pelo clube carioca estão em um atraso no retorno para o segundo tempo da partida, que terminou 1 a 0 para os bolivianos. Está registrada uma demora de três minutos da equipe comandada por Tite ao gramado do estádio Hernando Siles, de acordo com o ‘ge’.

Além disso, a Conmebol apontou que o Flamengo excedeu o tempo limite de chegada em La Paz. Segundo relatório, a delegação rubro-negra, inclusive, desembarcou às 17h50 na cidade, 2 horas e 40 minutos antes da bola rolar para a partida. No manual da Conmebol, a entidade determina que as equipes cheguem com pelo menos seis horas de antecedência para regiões com altitude acima de 2.000m.

Pelo torneio continental, o clube da Gávea, aliás, terá pela frente o Peñarol, do Uruguai, nas quartas de final. O duelo de ida irá acontecer no Maracanã, no dia 19, às 19h (de Brasília). Uma semana depois, em 26 de setembro e no mesmo horário, os clubes jogam pela vaga na semifinal no estádio Campeón del Siglo.

