Michael faz revelação sobre período com Filipe Luís e diz: ‘Já era treinador dentro do campo’

Autor do primeiro gol do Flamengo na vitória contra o RB Bragantino por 2 a 1 no domingo (25), Michael, que fez a sua reestreia pelo time carioca, foi o convidado da “Resenha do Jogo”, da FlaTV. Além de falar sobre a vitória, o Robozinho fez uma revelação sobre o período em que jogou com Filipe Luís, em sua primeira passagem no Rubro-Negro.

Segundo Michael, Filipe Luís, que foi campeão do Mundial de Clubes Sub-20 no sábado como técnico da categoria do Flamengo, já era um treinador dentro de campo. Além disso, revelou que, em algumas ocasiões, escutava mais o companheiro do que os treinadores.

“Fili (Filipe Luís) é um cara maravilho. É um cara que já era treinador dentro do campo. Ele já falava com a gente como se fosse treinador, sabe? Teve momentos, até na época do Rogério e do Domenec, eu ouvia mais ele do que os caras. Porque a inteligência dele de futebol, na minha opinião, ia muito além da de muitos”, afirmou Michael.

Elogio para Luiz Araújo

O primeiro gol de Michael em seu retorno ao Flamengo saiu aos 18 minutos do primeiro tempo, em jogada que contou com assistência de Luiz Araújo. Ao falar sobre o tento, ele fez questão de elogiar o camisa 7 do Mais Querido, e aproveitou para fazer uma imitação de Jorge Jesus.

“Eu já assistia e achava ele (Luiz Araújo) muito bom. Agora, compartilhando com ele, jogando e treinando, vejo que ele é um moleque do caralh* (imitando Jorge Jesus)”, disse o camisa 30.

Bacana esse trecho do Michael ao @lazlodalfovo sobre o Luiz Araújo. O camisa 7 do Flamengo vive grande fase com a camisa rubro-negra. Contra o RB Bragantino, fez mais uma grande partida, inclusive dando o passe para o gol do Micha. “Eu já assistia e achava ele muito bom.… pic.twitter.com/ZbQaPqB9cO — Lucas Bayer (@lucas_bayer_) August 26, 2024

