Vasco x Athletico-PR, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Vasco x Athletico-PR - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Vasco recebe o Athletico-PR nesta segunda-feira (26), às 21h (de Brasília), em São Januário, pela 24ª rodada do Brasileirão. Os times, aliás, também medirão forças nas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira. Apenas um ponto separam as equipes na tabela. O Cruz-Maltino soma 28 pontos. Logo acima aparece o Furacão, com 29. Os rubro-negros, aliás, têm uma partida a menos (21 contra 22). Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 19h30, com um pré-jogo sob o comando de Christian Rafael, que também estará com a narração.

Esta Jornada Esportiva da Voz do Esporte ainda conta com Figueiredo Júnior nos comentários e Pedro Rigoni com as reportagens. Assim, não perca nada deste jogo clicando na arte acima a partir das 19h30 (de Brasília).

