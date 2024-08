Espanhol: Villarreal bate Celta de Vigo em grande duelo na abertura da terceira rodada

A terceira rodada do Campeonato Espanhol 2024/25 começou em grande estilo. Nesta segunda-feira (26), Villarreal e Celta de Vigo fizeram uma emocionante partida que terminou com a vitória do Submarino Amarelo por 4 a 3, com o gol derradeiro marcado nos acréscimos por Dani Parejo. Além disso, Sergi Cardona, Thierno Barry e Jailson já haviam balançado a rede para os donos da casa no El Madrigal. Por outro lado, Borja Iglesias, Óscar Mingueza e Carl Starfelt anotaram os gols para a equipe visitante.

Dessa maneira, o Villarreal segue invicto no Campeonato Espanhol 2024/25 e venceu um concorrente direto na parte de cima da tabela. Ao mesmo tempo, o Submarino Amarelo assumiu, mesmo que provisoriamente, a liderança da competição com sete pontos em três rodadas.

Por outro lado, o Celta de Vigo conheceu sua primeira derrota nesta edição de La Liga e caiu para a segunda posição. O clube havia vencido as duas primeiras rodadas e está com seis pontos, na vice-liderança. Contudo, o time ainda pode ser ultrapassado por outras equipes no decorrer desta terceira rodada.

3ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Segunda-feira (26/8)

Villarreal 4×3 Celta de Vigo

Terça-feira (27/8)

Mallorca x Sevilla – 14h

Rayo Vallecano x Barcelona – 16h30

Betis x Getafe – Adiado

Quarta-feira (28/8)

Real Valladolid x Leganés – 14h

Athletic Bilbao x Valencia – 14h

Atlético de Madrid x Espanyol – 16h30

Real Sociedad x Alavés – 16h30

Quinta-feira (29/8)

Girona x Osasuna – 14h

Las Palmas x Real Madrid – 16h30

*Horários de Brasília.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.